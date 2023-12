Sport in München 2024: Über diese Events dürfen Münchner sich freuen

Von: Kevin Wenger

Drucken Teilen

Auch in 2024 wird es wieder Sport der Extraklasse in München zu bestaunen geben. (Symbolbild) © dpa/Felix Hörhager

Auch im kommenden Jahr wird in München sportlich viel geboten. Von Breitensport-Meisterschaften bis zur Fußball-Europameisterschaft ist vieles dabei:

München – Im Jahr 2024 warten auf Münchner wieder allerlei sportliche Highlights. Nach den „European Championships 2022“ kommen internationale Großevents, wie auch Breitensportevents an die Isar.

Ihren Status als Sportstadt konnte die Stadt München bereits 2023 festigen: Veranstaltungen wie „Pferd International“, zahlreichen Wassersportmeisterschaften und Laufevents im Olympiapark haben das sportliche Jahr geprägt.

Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft als Highlight

Herausragen gleich zwei Europameisterschaften in München in 2024: im Januar wird die Handball-Elite Europas in der Stadt zu Gast sein, im Juni und Juli kommen Europas beste Fußballer an die Isar. Die Stadt München hat hier die Ehre, das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft, Deutschland gegen Schottland, auszutragen.

Auch ein ausgewogenes Breitensportangebot wird in der Stadt geboten. Die Münchner Sportfestivalserie (Münchner Sportfestival, Outdoorsportfestival und Wassersportfestival) soll wieder stattfinden und der Münchner Vereinslandschaft die Möglichkeit geben, sich der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Traditionell werden auch wieder das „Munich Mash“ und die Blade Night die Sportlandschaft erweitern. Insgesamt stehen für die Breiten- und Leistungssportförderung knapp eine Million Euro zur Verfügung.

Das resümiert das Rathaus zum kommenden Sportjahr

Sportbürgermeisterin Verena Dietl erklärt, dass Breiten- und Profisport eng miteinander verknüpft sind und daher gefördert werden müssen. Vor allem in Rückblick auf die European Championships 2022, die in München einen wahren Hype auslösten, erhofft sich Dietl, dass die kommenden Events eine ähnliche Begeisterung bringen können.

Ferner wünscht sich Dietl, dass die Münchner auf den zahlreichen Sportveranstaltungen einen Sport für sich entdecken und motiviert werden. „Mit unseren vielfältigen Angeboten an Sportveranstaltungen und unserer umfangreichen Sportvereinsförderung bieten wir Sportteilhabe für alle Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft oder Religion.“

Sportreferent Florian Kraus hebt einerseits die Highlights des Jahres hervor, betont aber auch die Wichtigkeit des Breitensports für die Sportstadt München. Auch wenn die Europameisterschaften im Fußball und Handball eine große Strahlkraft bieten, ist der niederschwellige Zugang zu Sport durch die Münchner Sportfestivalserie für Kraus ebenso wichtig.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.