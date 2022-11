Nicht nur Mega-Events ‒ München unterstützt kleinere Sport-Veranstaltungen 2023 mit einer Millionen Euro

Von: Jonas Hönle

MASH, Blade Night oder Sportfestival - Die Stadt München unterstützt auch im kommenden Jahr Sport-Veranstaltungen im Breitensport und Leistungssport.

Das München große Sport-Veranstaltungen austragen kann, hat die Stadt längst bewiesen. Highlight wie die European Championships 2022, die Fußball Europameisterschaft oder das erste NFL-Spiel in Deutschland begeistern die Fans.

Doch neben diesen Mega-Events mit medialer Strahlkraft will München auch kleinere Sport-Veranstaltungen des Breiten- und Leistungssports im kommenden Jahr erneut mit einer Million Euro finanziell unterstützen.

Die Investition in den Breiten- und Leistungssport ist eine richtige und wichtige Entscheidung. (...) Alle Münchner*innen sollen auch in Zukunft die Möglichkeit haben, ihrer Sportart nachzugehen und an vielfältigen Sportangeboten oder Sportveranstaltungen teilzuhaben – unabhängig von Geschlecht, Alter, Nationalität oder Religion.