Neuauflage von „Minga Warrior“: Anmeldungen bereits möglich ‒ Münchner Sportfestival am Königsplatz im Juli

Teilen

Die Münchner Version von „Ninja Warrior“ ist im Juli erstmals nach Corona-Pause zurück. © Stefan Wunderle

Ninja-Feeling in München bei der Neuauflage von „Minga Warrior“: Anmeldungen für das Parcours-Event im Juli auf dem Königsplatz sind bereits möglich.

München ‒ Ob nun im TV oder in Turnhallen: Sich in „Ninja Warrior“-Manier selbst auszuprobieren oder anderen dabei zuzusehen, ist im Trend. Daran kam auch das Münchner Sportfestival 2019 nicht vorbei. Jetzt, nach Coronabedingter Pause, gibt es eine Neuauflage von „Minga Warrior“, bei dem Münchner ab zwölf Jahren einen Parcours mittels Kraft und Technik meistern müssen.

Anmeldungen sind bereits möglich: Neuauflage von „Minga Warrior“ am Königsplatz in München

Schon einen Tag vor dem eigentlichen Sportfestival (siehe Infokasten) am Sonntag, 9. Juli, heißt es bei dieser Disziplin für die Münchner mit Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit und Schnelligkeit möglichst viele der aufgebauten Hindernisse zu überwinden und dadurch Punkte zu sammeln.

Nur für die 100 Besten ‒ die sich in drei Qualifikationsrunden beweisen müssen ‒ wird es am Sonntag in den Finalrunden spannend.

Die Anmeldung für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren ist ab sofort möglich. Wer für „Minga Warrior“ noch zu jung ist oder den Wettkampf scheut: Auf dem Königsplatz ist auch ein freier Mitmachparcours aufgebaut.

12. Münchner Sportfestival Beim Münchner Sportfestival am Königsplatz können Münchner am Sonntag, 9. Juli, von 10 bis 18 Uhr jede Menge Sportarten ausprobieren, Auch Profis sind vor Ort. Der Eintritt ist frei. Getreu dem Leitsatz „Ein Sportfest für alle“ wird der Königsplatz zur Freiluftarena, in der von Bogenschießen bis Powerchair-Hockey, von Drachenfliegen bis Taekwondo insgesamt über 70 Sportangebote ausprobiert werden können. Veranstalter ist das Referat für Bildung und Sport. Infos: www.sportfestival.de.

hm

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.