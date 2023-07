Von Football bis Quidditch: Münchner Sportfestival am Königsplatz nach drei Jahren Pause zurück

Von: Sebastian Fuchs

Die Munich Trickline Masters by Gibbon finden auch in diesem Jahr wieder statt. © Stafean Wunderle

Bereits zum zwölften Mal findet in diesem Jahr das Münchner Sportfestival am Königsplatz statt. Alle Informationen zu Angeboten und Programm.

München ‒ Nach dreijähriger Pause ist das Münchner Sportfestival am Königsplatz zurück. Groß und Klein können in diesem Jahr wieder verschiedenste Sportarten ausprobieren und Kontakte knüpfen. Am Sonntag, 9. Juli von 10-18 Uhr wird der Königsplatz zur Sportarena. Der Eintritt ist frei.

Münchner Sportfestival am 9. Juli am Königsplatz

Zum zwölften Mal veranstaltet das Referat für Bildung und Sport das Münchner Sportfestival. Von Football bis Quidditch, von Bouldern bis Disc Golf und von Tennis bis Rollstuhlbasketball: Mehr als 70 außergewöhnliche bis traditionelle Sportangebote laden zum Ausprobieren und Mitmachen ein.

Auch der Oberbürgermeister freut sich auf das Festival: „Vor zwölf Jahren hat das erste Münchner Sportfestival den Grundstein für die jährliche Festival-Serie von heute gelegt. Umso mehr freue ich mich, dass die Veranstaltung, nach der dreijährigen Zwangspause, den Königsplatz München wieder in eine bunte Sportstätte verwandeln wird“, sagt Dieter Reiter.

Events im Rahmen des Münchner Sportfestivals auf dem Königsplatz

Im Rahmen der Veranstaltung ist auch das Ninja-Event „Minga Warrior“ zurück auf dem Münchner Königsplatz. Außerdem werden bei den „Munich Trickline Masters 2023 by Gibbon“ Slackline-Sportler aus der ganzen Welt antreten. Auch einen Weltrekordversuch soll es geben: Am 9. Juli um 14:00 Uhr müssen es 25 absolute Jonglieranfänger in nur sieben Minuten schaffen, Jonglieren zu lernen.

Der Bayerische Fußballverband (BFV) mischt ebenfalls kräftig mit. Einen Festival-Soccer-Court und unterschiedliche Mitmachangebote der BFV-Ferien-Fußballschule und des DFB-Mobils, ein Inklusionsturnier sowie zwei Turniere für Jungen- und Mädchenmannschaften beim Münchner Streetsoccer-Cup soll es geben.

Begleitet wird das 12. Münchner Sportfestival von spannenden Show-Acts und Interviews auf zwei Bühnen ‒ moderiert von Radio-Arabella-Moderator Uli Florl.

Münchner Sportfestival am 9. Juli auf dem Königsplatz: Das Programm in der Übersicht

ab 9.30 Uhr: Halbfinale Minga Warrior

10 – 12.30 Uhr: Streetsoccer-Cup: Jungen und gemischte Teams

10 – 18 Uhr: Munich Trickline Masters 2023 by Gibbon

12.30 – 13.30 Uhr: Streetsoccer-Cup: Inklusions-Teams

13.30 – 13.45 Uhr: Begrüßung durch Stadträtin Gabriele Neff (FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion) in Vertretung des Oberbürgermeisters und Sportreferent Florian Kraus

14 – 14.30 Uhr: Jonglier-Weltrekordversuch

14.30 – 17 Uhr: Streetsoccer-Cup: Mädchen-Teams

ab 14.30 Uhr: Finale Minga Warrior

15 – 18 Uhr: Breakdance Show

ab 17 Uhr: Finale Munich Trickline Masters 2023 by Gibbon

17 Uhr: Siegerehrung Minga Warrior

