Sprachkurs-Initiative „Mama lernt Deutsch“ in München ‒ Zwei neue Standorte zum 15. Geburtstag

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Lockere Atmosphäre beim gemeinsamen Frühstück. © privat

Ankommen durch Sprache - Seit 15 Jahren bietet die Initiative „Mama lernt Deutsch“ ausländische Frauen einen Deutschkurs mit einer eigenen Kinderbetreuung.

Als Riki Überreiter und ihre Mitstreiter 2007 das Projekt „Mama lernt Deutsch“ ins Leben riefen, hätten sie nicht erwartet, dass sie sich zum 15. Geburtstag der Initiative über eine solche Erfolgsgeschichte freuen können.

Damals erkannten sie, dass viele ausländische Frauen keinen Sprachkurs besuchen konnten, weil sie keine Betreuung für ihre kleinen Kinder hatten. „Bei den meisten Angeboten kann man seinen Nachwuchs nicht mitnehmen. Die Mütter sitzen dann zu Hause und lernen eben kein Deutsch“, sagt Überreiter.

Ihre Idee: ein Deutschkurs mit einer eigenen Kinderbetreuung.

15. Geburtstag von der Sprachkurs-Initiative „Mama lernt Deutsch“ in München

Bis 2015 entstanden vier Gruppen. Doch mit der Flüchtlingswelle expandierte „Mama lernt Deutsch“ rasch. An der Ludlstraße in Hadern und im Hasenbergl eröffnen im Herbst bereits der 29. und 30. Standort, fast 100 Ehrenamtliche kümmern sich um die Mütter und drei Projektleiterinnen koordinieren die Arbeit.



Die Gruppen treffen sich einmal in der Woche für zwei Stunden in Kirchen, Schulen oder sogar einer Feuerwache, die ihre Räume zur Verfügung stellen. In der Regel nehmen jeweils rund zehn Mamas teil, die von vier Ehrenamtlichen betreut werden.

„Die erste halbe Stunde ist zum Ankommen und es gibt ein Frühstück. Das lockert die Atmosphäre und die Frauen fühlen sich wohl“, sagt Überreiter. Anschließend werden die Teilnehmerinnen anhand ihrer Deutschkenntnisse aufgeteilt und der eigentliche Unterricht, der kostenlos ist, beginnt.

Unterschiedliche Auswirkungen von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg

Dabei gehe es aber nicht darum, ein offizielles Zertifikat zu erreichen. „Unser Ziel ist es, dass die Frauen reinkommen in die Sprache und sich trauen, Deutsch zu sprechen.“ Oft besuchten sie im Anschluss einen professionellen Integrationskurs. „Dort können sie dann ganz anders einsteigen und scheitern nicht“, sagt Überreiter.



Die Corona-Pandemie sei eine Herausforderung für das Projekt gewesen. „Es war lange Pause und wir wussten nicht, ob die Gruppen danach weiterexistieren.“ Aber nur zwei Angebote lebten nicht wieder auf.



Der Ukraine-Krieg dagegen habe kaum Auswirkungen gehabt. Es sei eine Gruppe für die Ukrainerinnen eines Wohnheims gegründet worden. Bei den übrigen Angeboten könne man die ukrainischen Teilnehmerinnen an einer Hand abzählen.

Dennoch sucht „Mama lernt Deutsch“ derzeit Ehrenamtliche, die den Deutschunterricht oder die Kinderbetreuung übernehmen. Das sei allerdings normal. „Wir brauchen immer Helfer“, sagt Überreiter.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.