Flexibel und nachhaltig unterwegs in München: Stadt plant 200 neue Mobilitätsräume für E-Roller & Co

Auch am Kolumbusplatz in München soll ein Mobilitätspunkt eingerichtet werden. © privat

Die Stadt hat den ersten Mobilitätspunkt für „Shared Mobility-Angebote“ eröffnet. Bis 2026 sollen in München 200 weitere folgen. Die Pläne:

München ‒ Flexibel und nachhaltig mobil sein ‒ um dieses Thema weiter voranzutreiben und Ziele der Mobilitätsstrategie 2035 umzusetzen, hat die Stadt jetzt an der Knöbelstraße den ersten Mobilitätspunkt eingerichtet.

Dort soll künftig das Angebot von Car-Sharing-Autos, Leihrädern, E-Motor- und Tretrollern und Lastenrädern gebündelt werden. Die Stadt unterstützt das Vorhaben, indem sie exklusiv für die geteilten Fahrzeuge öffentlichen Parkraum reserviert.

Die Stadt hat den ersten Mobilitätspunkt an der Knöbelstraße in München eingerichtet (Symbolbild) © SWM/Kerstin Groh

Erster Mobilitätspunkt an der Knöbelstraße in München eingerichtet: 60 weitere in diesem Jahr geplant

Auf die Knöbelstraße folgen bereits im Juni sieben weitere Mobilitätspunkte: am Oberanger, am Georg-Freundorfer-Platz, am Heimeranplatz, in der Westendstraße, in der Falkenstraße, am Kolumbusplatz und in der Schlottauerstraße. Laut Mobilitätsreferat sollen 2023 insgesamt 60 solcher Räume entstehen, bis 2026 sollen weitere 140 folgen.

Ziel sei ein einmaliges, flächendeckendes Mobilitätspunkte-Netz, sodass alle Münchner die Angebote künftig innerhalb von fünf Gehminuten aus ihren Wohnorten erreichen können.

Mit Car-Sharing, Leihrädern und E-Scootern flexibel und nachhaltig durch München

Das Mobilitätsreferat erklärt, dass „Shared Mobility-Angebote dabei helfen, eine der größten Herausforderungen einer wachsenden Stadt zu bewältigen: Mobilität für alle zu jeder Zeit an jedem Ort ohne eigenes Auto bereit zu stellen.“

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, hat im Juni die Gelegenheit dazu: Am Samstag, 17. Juni, können sich Bürger am Georg-Freundorfer-Platz über die Mobilitätspunkte informieren und die Mobilitäts-Angebote testen.

