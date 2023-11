In elf Münchner Stadtbibliotheken können Viertelbewohner Bedürftigen eine Freude bereiten

Bibliotheksmitarbeiterin Monika Schnack freut sich über den Sendlinger Wunschbaum. © Leonie Forth

In einigen Münchner Stadtbibliotheken stehen Christbäume, an denen Wünsche von bedürftigen Menschen hängen. Wo und wie man Wünsche erfüllen kann:

München ‒ Zum mittlerweile vierten Mal stehen seit Samstag in vielen Münchener Stadtbibliotheken Christbäume, die statt mit Lametta mit sternförmigen Wünschen geschmückt sind. Die über 2400 Wünsche in einem Wert von je bis zu 20 Euro stammen von bedürftigen Menschen aus Seniorenheimen, Frauenhäusern und anderen Einrichtungen.

Es sind rund 600 Sterne mehr als im vergangenen Jahr. „Wir sehen die zunehmende Not und wollen in der Weihnachtszeit mit Hilfe der Münchner etwas Freude schenken“, erklärt Wilhelm Horlemann, Sprecher des Malteser Hilfsdiensts.

Zusammen mit der Stadtbibliothek hat die Organisation die Aktion einst auf die Beine gestellt. Besucher können Sterne mitnehmen und mit dem jeweiligen Geschenk zurückbringen. Zwischen Parfüms und Kuscheldecken ist alles dabei. Nach Ende der Aktion am Dienstag, 12. Dezember, sammeln Mitarbeiter der Malteser die Päckchen ein und verteilen sie.

Schenken seit 2019

Die Wunschbaumaktion gibt es seit 2019. Die Idee stammt von einer Malteser Jugendgruppe. Viola Miltner, Chefin der Stadtbibliothek Neuhausen, erzählt, wie die Malteser damals mit Blick auf das Waisenhaus auf sie zugekommen seien: „Ich war gleich begeistert von der Idee.“ Damit ist sie nicht allein. Elf Bibliotheken nehmen an der diesjährigen Aktion teil: Bogenhausen, Giesing, Hasenbergl, Isarvorstadt, Haidhausen, Neuaubing, Neuhausen, Laim, Riem und Sendling (HP8 und Harras).

Laut Klaus Dreyer, Pressesprecher der Münchner Stadtbibliothek, sei die Aktion entstanden, weil die Bücherei-Filialen gut über die Stadt verteilt und so für Münchner unmittelbar zugänglich seien. Außerdem passe sie in das Konzept einer Bibliothek: „Ein Ort, der mit seinem Angebot für alle da ist.“ Michaela Gemkow, Leiterin der Stadtbibliothek im Motorama Haidhausen, berichtet auf Hallo-Nachfrage, dass Armut in Bibliotheken ohnehin ein Thema sei. „Die Aktion macht gesellschaftliche Unterschiede sichtbar“, lobt sie. Positive Resonanz käme von Beschenkten wie von Schenkenden.

Kein Wunsch unerfüllt

Ingrid Gaze ist eine der diesjährigen Spenderinnen in der Bibliothek Sendling: „Die Aktion hat einen persönlichen Bezug, das ist sympathisch.“ Schließlich würden die Sterne Alter und Geschlecht kundgeben, man habe ein Bild des Menschen. Sie sucht sich das Wunschkärtchen eines älteren Herrn aus, auf dem „Hosenträger“ geschrieben steht.

Im Vorjahr waren die Sterne schnell vergriffen. Die Malteser hätten teilweise nachliefern müssen. Wird ein Stern hängengelassen oder nicht zurückgebracht, stiftet die Organisation die Geschenke selbst. Kein Wunsch bleibe unerfüllt.

