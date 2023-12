Zufluchtsort: Stadt München genehmigt Zuschuss für neuen Freimanner Übernachtungsschutz

Der Übernachtungsschutz an der Lotte-Branz-Straße 5, hätte vergangenes Frühjahr eröffnen sollen. Im zweiten Quartal 2024 ist es nun soweit. (Visualisierung) © Hild und K Architekten

Die Stadt München hat die nötigen Mittel für die Fertigstellung des Neubaus und die Erstausstattung des neuen Freimanner Übernachtungsschutzes genehmigt.

München – Weil auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne der Stadtteil Neufreimann entsteht, benötigt der dort behelfsmäßig untergebrachte Münchner Übernachtungsschutz einen neuen Standort.

Jetzt hat der Sozialausschuss die nötigen Mittel für die Fertigstellung des Neubaus und für die Erstausstattung an der Lotte-Branz-Straße 5 auf den Weg gebracht, sodass der Standort ab dem zweiten Quartal des kommenden Jahres vom Evangelischen Hilfswerk betrieben werden kann.

900.000 Euro wurden für die Erstausstattung gewährt. Und auch eine Zuschusserhöhung von 1.040.540 Euro für die Einrichtungsführung wurde genehmigt.

Am neuen Standort werden 728 Betten in 184 Zimmern bereit stehen: 152 für Familien, 124 für Frauen und 452 für Männer. Neu in der Einrichtung ist die Unterbringung in 16 Quadratmeter großen Vier-Bett-Zimmern. Bislang wurden mehr Menschen in deutlich größeren Räumen beherbergt.

Neuer Freimanner Übernachtungsschutz: Auch Räume für Beratung und medizinische Versorgung

Auch wird es Multifunktionszimmer beziehungsweise Schutzräume für besondere Zielgruppen – beispielsweise für Personen mit Rollstuhl oder Obdachlose mit Hund – geben.

Außerdem geht das Angebot künftig über die nächtliche Unterbringung hinaus und bietet neben einem Tagestreff und einer Einrichtung zur Erstuntersuchung von Asylsuchenden auch Räume für Beratung und medizinische Versorgung.

