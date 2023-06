865 Jahre München: So läuft das Stadtgründungsfest ab

München feiert

+ © Tjark Lienke Im Rathaus wird beim Stadtgründungsfest getanzt. © Tjark Lienke

München wird 865 Jahre alt und auch heuer soll das Stadtgründungsfest wieder ein besonderes Highlight werden. Was die Stadt dafür geplant hat:

München ‒ Zwischen Odeons­platz und Sendlinger Straße verwandelt sich München am Wochenende in eine Erlebnismeile. Mit Live-Musik und Tanz auf mehreren Bühnen, Informationen und Aktionen, Biergarten, Kunsthandwerkermarkt, Familienprogramm, Stadtführungen und vielem mehr feiert die Stadt am Samstag, 17., und Sonntag, 18. Juni, ihren 865. Geburtstag. Los geht es am Samstag um 11.15 Uhr mit der feierlichen Eröffnung von Oberbürgermeister Dieter Reiter. Danach wird das alte Münchner Kindl verabschiedet und das neue begrüßt.

Reiter betont: „Wenn unsere Stadt Geburtstag feiert, dann ist ein einziger Tag einfach zu wenig. Deshalb dauert die Party heuer wieder ein ganzes Wochenende lang.“ Zwei Themen bestimmen das Programm des diesjährigen Fests: Blütenrausch und Blasmusik. Das Thema Flower-Power begleitet die Stadt schon seit Anfang des Jahres und kommt jetzt zur vollen Blüte mit Pop-Up Gärten und Gartenführungen.

Das ist beim Stadtgründungsfest dieses Jahr geboten

Am Rindermarkt und Marienplatz gibt es grüne Rückzugsorte, an denen die Besucher auch Inspiration für den eigenen naturnahen Topfgarten mit nach Hause nehmen können. Auf den dortigen Bühnen treten unterschiedliche Musikgruppen auf, wie die Jazz-Kombo Hot Stuff oder Alphornbläser.



Schwerpunkt Nummer zwei ist der 140. Geburtstag des Bayerischen Trachtenverbands. Zu diesem Anlass beschert er den Gästen des Stadtgeburtstages Musik und Tanz zum Mitmachen. So bringt beispielsweise Tanzmeisterin Katharina Mayer in Begleitung des Salonorchesters Karl Edelmann allen Interessierten im Festsaal des Alten Rathauses den Gesellschaftstanz „Münchner Française“ bei.



+ Und auch zwischen Odeonsplatz und Sendlinger Straße ist zum Stadtgründungsfest einiges geboten. © LHM

An der Theatiner-, Residenz-, Wein- und Sendlinger Straße präsentieren Kunsthandwerker und Schausteller ihr Können. Für Kinder gibt es unter anderem im Alten Hof das historische Mitmach-Kriminalspiel „Mit Speck fängt man Mäuse“. Dabei unterstützen sie Untersuchungsrichter Radlkofer bei der Lösung eines Betrugsfall, der sich zur Zeit Ludwigs II. tatsächlich zugetragen hat.

