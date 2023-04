Stadtrat beschließt neue Pläne für verschiedene Projekte in München ‒ Freie Szene gespalten

Von: Sabina Kläsener

Die Jutier- und Tonnenhalle in München sind aus dem Jahr 1926. © Ursula Löschau

In München soll an verschiedenen Stellen mehr Platz geschaffen werden. Der Stadtrat hat für mehrere Projekte neue Pläne beschlossen.

München ‒ Mehr Grün, mehr Platz für Kreative: Das hat nun der Stadtrat bei verschiedenen Projekten beschlossen. Die Pläne sehen vor, dass das Rondell auf dem Max-Joseph-Platz vor der Oper bis 2025 entsiegelt und begrünt wird. Langfristig soll die Zufahrt zur Tiefgarage anders verlaufen.

Stadtrat beschließt neues Kreativzentrum: Denkmalgeschütztes Gebäude an der Dachauer Straße wird saniert

Ein neues Zentrum für Kunst und Kultur soll in der Jutier- und Tonnenhalle im Kreativquartier an der Dachauer Straße entstehen. Bis 2026 investiert die Stadt dafür 128 Millionen Euro, um die denkmalgeschützten Gebäude zu sanieren.

Dabei soll der ursprüngliche Charakter erhalten bleiben. Das Konzept sieht auch eine Tiefgarage mit 93 Stellplätzen vor. Die Freiflächen sollen dank Pflanzen zum Verweilen einladen ‒ auch an heißen Tagen.

Neue Pläne für Projekte in München: Freie Szene gespalten

Das seit vielen Jahren geforderte Tanzhaus wird in der erhofften Art dort nicht entstehen. Die Stadt hatte eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Der federführende Bayerische Landesverband für Zeitgenössischen Tanz präferierte die Jutier- und Tonnenhalle. Doch diese sollen ausdrücklich allen Sparten der freien Szene zur Verfügung stehen.

Auch weiteren Standorten, wie in der Alten Viehbank oder der Paketposthalle, räumte der Kulturausschuss schlechte Chancen ein. Nun soll das zuständige Referat eine Möglichkeit finden, im Kreativquartier die Tanzszene zu bündeln ‒ auf eigenen Flächen, in bereits etablierten Orten wie Schwere Reiter oder Pathos ‒ und als wichtiger Part in Jutier- und Tonnenhalle. Aber eben nicht allein.

