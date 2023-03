Stadtrat beschließt Umgestaltung des Max-Joseph-Platzes in München: Begrünung und Auto-freie Zone geplant

Von: Sebastian Fuchs

Der Max-Joseph-Platz vor dem Nationaltheater in München soll eine große, autofreie Fläche und die Maximilianstraße begrünt werden. © Sven Hoppe/dpa

Der Max-Joseph-Platz vor dem bayerischen Nationaltheater in München soll schon übergangsweise grüner werden. Die Pläne der Stadt.

München/Altstadt ‒ Als Kompensation für die voraussichtlich in den kommenden Jahren nicht nutzbare Grünfläche am Marienhof soll der Max-Joseph-Platz vor dem bayerischen Nationaltheater schon übergangsweise grüner und attraktiver werden. Das beschlossen der Mobilitätsausschuss, der Bauausschuss und der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung des Stadtrats in einer gemeinsamen Sitzung.

Stadtrat beschließt Umgestaltung des Max-Joseph-Platzes in München: Fußgängerzone langfristig geplant

Langfristig sollen auf dem Platz keine Autos mehr fahren und der Bereich zur Fußgängerzone werden. Die Ausfahrt der Tiefgarage soll in die Maximilianstraße verlegt werden. Auch eine Liegewiese könnte entstehen. Entlang der Maximilianstraße ist außerdem die Pflanzung von Bäumen geplant.

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden freut sich über den Beschluss: „Der Max-Joseph-Platz ist einer der zentralsten Plätze unserer Stadt, kann aufgrund seiner Beschaffenheit aber von den Münchner*innen kaum genutzt werden. Ich freue mich, dass wir das nun ändern und den Platz zu einem attraktiven Aufenthaltsort im Herzen unserer Stadt machen. Auch in Hinblick auf die immer heißeren Sommer brauchen wir mehr kühlendes Grün in München, gerade in der stark verdichteten Innenstadt.“

Umgestaltung des Max-Joseph-Platzes: Umsetzung soll 2025 beginnen

Durch den Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München kann der langfristige Umbau des Max-Joseph-Platz und der Maximilianstraße allerdings erst nach Ende der Bautätigkeiten am Marienhof stattfinden. Mit der Begrünung soll allerdings schon 2025 begonnen werden.

Auch die Zufahrt zur Tiefgarage soll bis zu ihrer endgültigen Verlegung schon kurzfristig so eng wie möglich gefasst und dadurch mehr Platz für Fußgänger gewonnen werden.

