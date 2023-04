Bald viel mehr Bürgerbegehren in München? Stadtratsmitglied will Instrument auf Bezirksebene einführen

Von: Benedikt Strobach

Das jüngste Bürgerbegehren in München war „Grünflächen erhalten“. Das Anliegen wurde vom Stadtrat im März übernommen. © oh

Die München-Liste im BA-Feldmoching fordert per Antrag Bürgerbegehren auf Stadtbezirksebene einzuführen. Die Meinungen dazu sind geteilt.

München ‒ „Grünflächen erhalten“, „Hochhausstop“ oder „Radentscheid“: Bürgerbegehren gewinnen in München immer mehr an Bedeutung. Bisher werden die benötigten Unterschriften stets stadtweit gesammelt. Das möchte die München-Liste im BA Feldmoching-­Hasenbergl ändern. Die Fraktion fordert per Antrag, Bürgerbegehren auf Stadtbezirksebene einzuführen.

Bürgerbegehren in München auf Bezirksebene? Dirk Höpner sieht mehrere Vorteile

„Die Bayerische Gemeindeordnung erlaubt Bürgerbegehren in Stadtbezirken nur für Angelegenheiten, die der Stadtrat den Bezirksausschüssen zur Entscheidung übertragen hat“, heißt es darin. Dies schließe jedoch wichtige Themen, etwa Verkehr oder Natur- und Baumschutz, aus. Deshalb möchte die Fraktion um Dirk Höpner Bürgerbegehren auf Bezirksebene generell ermöglichen.

„Der Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl hat etwa 63.000 Einwohner, wächst bis 2040 auf knapp 94.000. Durch die SEM kommen weitere Zehntausende hinzu. Damit wäre dieser Bezirk der größte in München. Die Einwohner sollten die Möglichkeiten bekommen, über ihre Zukunft im Rahmen eines Bürgerbegehrens mitzubestimmen“, sagt Höpner.

Das hätte mehrere Vorteile. „Etwa könnte die Anzahl der Bürgerentscheide zunehmen, was zu mehr politischem Engagement der Münchner Bevölkerung führt.“ Auch fielen Finanz- und Organisationsbedarf geringer aus. „Ein Bürgerbegehren braucht in München derzeit über 33 000 Unterschriften“, erklärt Höpner.

Bürgerbegehren in München auf Bezirksebene? Aubinger BA-Chef äußert Kritik

„Bricht man diese Zahl auf die Bezirke herunter, wäre die Schwelle weitaus geringer.“ Wie der BA über den Antrag entschieden hat, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. „Sollte der Antrag abgelehnt werden, bringe ich ihn im Stadtrat ein“, kündigte Höpner aber bereits an.

In anderen Bezirken herrscht eine gewisse Skepsis zum Thema: „Ehrlicherweise muss man auch sehen, dass die großen dort angesprochenen Probleme, wie Grün- und Freiflächen, nicht an einer Stadtbezirksgrenze Halt machen“, sagt der Aubinger BA-Chef Sebastian Kriesel (CSU). Diese gesamtstädtischen Themen sollten weiterhin vom Stadtrat beschlossen werden.

Skepsis gegenüber Bürgerbegehren in anderen Münchner Bezirken

Anna Hanusch (Grüne) vom BA Neuhausen-­Nymphenburg fürchtet einen erhöhten Verwaltungsaufwand: „Wenn wir jetzt anfangen, über Bauvorhaben oder Straßenumbauten in jedem Stadtbezirk einzelne Bürgerentscheide zu ermöglichen, wäre das für die Stadtplanung ziemlich sicher eine Bremse und daher fatal für die gesamte städtische Bevölkerung in der Wirkung.“

Auch Pascal Fuckerieder (SPD) vom BA Allach-­Untermenzing ist nicht begeistert. „Ich bin kein großer Fan von Bürgerbegehren, weil dabei komplexe Fragestellungen in eine einfache Fragestellung übertragen werden.“ Differenzierte Antworten seien so nicht möglich.

Das KVR betont auf Hallo-­Anfrage, dass Bürgerbegehren auf Bezirksebene grundsätzlich möglich seien. Dabei wären „die Personen, die im jeweiligen Stadtbezirk wohnen, wahlberechtigt“. Die Hürden müssten dafür angepasst werden. Bisher habe es aber noch kein Begehren auf Bezirksebene gegeben.

