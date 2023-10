Zum Schutz für Anwohner und Kunden: Stadtsparkasse München schließt Vorräume der Filialen bei Nacht

Von: Sebastian Fuchs

Die Stadtsparkasse in München plant die Vorräume ihrer Filialen bei Nacht zu verschließen. © Sven Hoppe/dpa

Zum Schutz der Anwohner und Kunden wird die Stadtsparkasse die Vorräume von 37 Filialen in München zukünftig nachts verschließen.

München ‒ Die Stadtsparkasse will die Vorräume der Filialen in München zukünftig ab 22:00 Uhr verschließen. Ab 30. Oktober 2023 werden die Türen der Foyers automatisiert bis 6.00 Uhr morgens geschlossen. Das teilte die Stadtsparkasse in einer Pressemitteilung am Freitag mit.

+++ Wirbel um Konto-Modelle der Stadtsparkasse München +++

Grund dafür sei die Gefahr für Anwohner und Kunden. Fast täglich komme es in Deutschland zu Sprengungen von Geldautomaten. Diese würden Menschenleben gefährden und hohe Schäden in den Vorräumen und an Gebäuden verursachen.

Man wolle daher der gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und den Zugang bei Nacht verschließen, heißt es in der Mitteilung der Stadtsparkasse München.

Kundinnen und Kunden sollen vor Ort durch einen Aushang über die Nachtschließungen informiert werden. Die Vorräume der Stadtsparkasse München sind durchgehend videoüberwacht. Sollte sich jemand im Vorraum aufhalten, wenn dieser verschlossen wird, könne man diesen jederzeit von innen nach außen verlassen.

Stadtsparkasse München verschließt Filialen bei Nacht ‒ 33 Standorte bleiben durchgehend zugänglich

Kunden die nachts Geld abheben wollen, können dies trotz der Schließungen an 33 Standorten in München tun. Die Hauptstelle der Stadtsparkasse München im Tal und 32 weiter Standorte im Stadtgebiet, an denen Geldautomaten freistehend oder nach außen hin zur Straße verbaut sind, bleiben durchgehend zugänglich.

In München wurden die Vorräume oft als Schlafplatz von Menschen ohne Wohnung genutzt. Laut Mitteilung werde die Stadtsparkasse daher „Organisationen finanziell unterstützen, die Hilfsangebote für wohnungslose Menschen anbieten.“

