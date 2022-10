Forstenried, Fürstenried, Solln: So weit sind die Planungen zur Stadtteilwoche

Eine Open-Air-Wiese beim TSV Solln wird der Hauptspielort des Festivals „Stadtteilwoche 2023“. © Daria Gontscharowa

2023 soll im Süden die Stadtteilwoche stattfinden und für Volksfeststimmung in drei Bezirken sorgen. Die Planungen für das Fest sind schon recht fortgeschritten:

FORSTENRIED-FÜRSTENRIED-SOLLN Das Kulturfestival „Stadtteilwoche 2023“ soll von Donnerstag, 15., bis Mittwoch, 21. Juni, den Straßenraum in Forstenried, Fürstenried und Solln beleben. Der Hauptspielort wird auf der Grünfläche an der Herterichstraße mit Zirkuszelt, Gastrozelt und weiteren Zelten für Ausstellungen und andere Aktivitäten eingerichtet. Die weiteren Räumlichkeiten wie Gaststätten oder Pfarrsäle werden auch genutzt.

Stadtteilwoche in Fürstenried-Forstenried-Solln: Das wird geboten

Die Organisatoren, das Kulturreferat und der 19. Bezirksausschuss, starten derzeit in die erste Vorbereitungsrunde. „An etwa 500 Einrichtungen haben wir eine Einladung zur Teilnahme an der Veranstaltung gesendet“, sagte Luzia Huber vom Kulturreferat. In der ersten Vorbereitungssitzung haben die im Viertel ansässigen Vereine, Initiativen, Institutionen und Künstler bereits zahlreiche Ideen zur Gestaltung des Programms eingebracht. Mit dabei waren unter anderem der Turn- und Sportverein München-Solln, der Rotary Club München-Solln, der Bürgertreff München-Süd sowie das Bayerische Rote Kreuz.



Der Sollner Heimat- und Trachtenverein D’Elbachtaler will beispielsweise mit einem Volkstanzauftritt die Fes­ti­val­be­su­cher in seinen Bann ziehen. Ein Mitmach-Tanz solle außerdem dafür sorgen, dass auch das Publikum das Tanzbein schwingen könne.



Mit der Fotoausstellung „Die große rote Kletterrose oder ein kleiner grüner Kaktus – Lieblingspflanzen im Stadtteil“ will die Schriftstellerin und Künstlerin Sabine Jörg die Einzigartigkeit von Hauspflanzen sowie deren Besitzer zeigen. Auf Hallo-Nachfrage erklärte Jörg ihre Idee: „Vielfältige Vorlieben zu verschiedenen Blumen werden die Individualität der Viertelanwohner widerspiegeln“. Um ein Bild für die Ausstellung zu machen, könne sie die Pflanzenbesitzer selber besuchen, oder diese könnten mit ihrem grünen Freund zu Jörg kommen.



Über ein solches kreatives Engagement der Teilnehmer freute sich Huber. Das sei eine sogenannte Veranstaltung vom Stadtviertel fürs Stadtviertel, betonte sie. „Nicht umsonst lautet das Motto des Festivals ,Wir machen was’. Die Mitwirkenden wollen stolz darauf sein, was ihr eigenes Viertel an spannende Veranstaltungen und vor allem an kreativen Menschen bietet“, unterstrich die Organisatorin. Wichtig sei, dass jeder Mitwirkende einen Anspruch auf finanzielle Unterstützung seitens der Stadt habe. Alle Veranstaltungen werden dann bei freiem Eintritt angeboten.

Anmeldung zur Stadtteilwoche Anmeldung zur Teilnahme an der „Stadtteilwoche“ noch bis Dienstag, 6. Dezember. Die nächste Vorbereitungssitzung findet am Mittwoch, 18. Januar, im Pfarrsaal St. Johann Baptist, Fellererplatz 8, statt.

