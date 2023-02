Ein Stück Geschichte für Zuhause: Die SWM vergeben 100 Flutlicht-Strahler aus dem Olympiastadion in München

Durch das Spendenprojekt der Stadtwerke München können sich Fans ein Stück Geschichte für Zuhause sichern und gleichzeitig Gutes tun. © Stadtwerke München

Die Stadtwerke München vergeben 100 Flutlicht‒Strahler aus dem Münchner Olympiastadion. Gleichzeitig wird mit dem Projekt Geld für den guten Zweck gesammelt.

München ‒ Ob als Deko für das Wohnzimmer, Büro oder Vereinsheim: Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Olympische Spiele in München“ vergeben die Stadtwerke (SWM) 100 originale Flutlicht-Scheinwerfer aus dem Olympiastadion. Durch das von Auszubildenden ins Leben gerufene Spendenprojekt „100 für 100“ können sich Fans ein Stück Münchner Geschichte sichern.

Die SWM hatten die von 1972 stammende Beleuchtung anlässlich der European Championships durch modernere LEDs ersetzt. Im Olympiastadion werden die Strahler also nicht länger benötigt. Durch das Projekt werden die fast 50 Jahre alten Scheinwerfer vor der Verschrottung bewahrt und gleichzeitig wird Geld für den guten Zweck gesammelt.

Stadtwerke München vergeben 100 Flutlicht-Scheinwerfer: Spendenprojekt sammelt Geld für den guten Zweck

Wer einen Strahler ergattern will, spendet mindestens 100 Euro an den Münchner Verein „Ich will da rauf“ e.V. (IWDR). Der IWDR steht für Inklusion durch ein gemeinsames Hobby ‒ Klettern.

Unabhängig von Behinderung, Alter, Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung oder Religion wird Menschen gemeinsames Klettern ermöglicht. Die SWM-Azubis rufen durch die Spendenaktion alle an einem Strahler Interessierten dazu auf, den Verein mit einer Spende zu unterstützen.

Spendenprojekt der Stadtwerke München: Flutlicht-Strahler sind reines Dekorations-Objekt

Die Dimensionen der Scheinwerfer sind recht beeindruckend: Jeder Scheinwerfer hat mehr als 30 Kilogramm Gewicht und einen Glas-Durchmesser von 86 Zentimetern. Das Leuchtmittel im Inneren wurde entfernt. Der Scheinwerfer ist also nicht mehr funktionstüchtig und ein reines Dekorationsobjekt mit historischem Wert. Die Strahler sollen Ende April ausgegeben werden.

