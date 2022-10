Stammstrecke München: Sperrung und SEV an den kommenden Wochenenden

Von: Kristina Beck

Die Stammstrecke ist an den kommenden Wochenenden wegen Bauarbeiten gesperrt. Auf die Fahrgäste kommen viele Einschränkungen zu. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Sperrung der Stammstrecke München an den kommenden Wochenenden: Fahrgäste müssen mit Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr rechnen. Welche Alternativen es gibt...

Nirgendwo in Europa gibt es mehr Eisenbahnverkehr auf zwei Gleisen: Mehr als 1 000 Züge passieren an Werktagen die S-Bahn-Stammstrecke in München.

An den kommenden Wochenenden wird während der 53-stündigen Totalsperrung zwischen Pasing und Ostbahnhof neben routinemäßigen Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten im Gleisbereich auch die Neugestaltung der unterirdischen Tunnelbahnhöfe fortgesetzt.

Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen sich an den folgenden beiden Wochenenden auf Einschränkungen im S-Bahnverkehr einstellen:

Freitag, 14. Oktober (22.30 Uhr) bis Montag, 17. Oktober (4.30 Uhr):

Keine S-Bahnen zwischen Isartor und Giesing bzw. Leuchtenbergring

Weniger Züge durch die restliche Stammstrecke



Freitag, 21. Oktober (22.30 Uhr) bis Montag, 24. Oktober (4.40 Uhr):

Kein S-Bahn-Verkehr durch die gesamte Stammstrecke

Kein S-Bahn-Verkehr im Bereich Ostbahnhof

Freitag, 14. Oktober (22:30 Uhr) bis Montag, 17. Oktober (4.30 Uhr):

Keine S-Bahn am Ostbahnhof, nachts eingleisiger Verkehr Laim‒Pasing

Am Ostbahnhof sind die Gleise 1 bis 5 gesperrt. Zwischen Isartor und Giesing bzw. Leuchtenbergring sind daher keine S-Bahnen unterwegs. Nachts steht außerdem zwischen Laim und Pasing nur ein Gleis zur Verfügung.

Sperrung der Stammstrecke: So fahren die S-Bahn-Linien

S 1 fährt nur ab/bis Hbf und hält nicht zwischen Moosach und Hbf. In Feldmoching und Moosach kann auch die U-Bahn genutzt werden. Hinweis: SEV wischen Oberschleißheim und Freising/Flughafen wegen Bauarbeiten.

S2 entfällt zwischen Isartor und Leuchtenbergring.

S3 entfällt zwischen Isartor und Giesing.

S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Hauptbahnhof. Der Halt Hackerbrücke entfällt. Ab jeweils 22:40 Uhr beginnt/endet die S4 bereits in Pasing.

S6 entfällt zwischen Pasing und Leuchtenbergring.

S7 entfällt zwischen Hauptbahnhof und Giesing und hält nicht an der Hackerbrücke. S8 fährt über den Südring und hält zwischen Pasing und Daglfing nur am Ostbahnhof.

Diese Alternativen gibt es:

Trotz der Bauarbeiten bleibt die Innenstadt aus dem Westen direkt per S-Bahn erreichbar. So fahren die Linien S2 und S3 bis zum Isartor und die Linien S1, S4 und S7 bis zum Hauptbahnhof. Im Osten Münchens gibt es folgende Alternativen:



SEV ist zwischen Isartor und Ostbahnhof eingerichtet. Die Busse verkehren alle 10 Minuten.



U-Bahn-Linien:

Die MVG-Linie U5 verkehrt im Stadtbereich weitgehend parallel zur Stammstrecke und verbindet die Stationen Ostbahnhof, Odeonsplatz, Stachus und Hauptbahnhof. Fahrgäste der S7 können in Neuperlach Süd in die U5 umsteigen.

Die Linie U2 kann ab/bis Giesing (S3/S7) sowie Trudering (S6) genutzt werden.



Tram 19 ist auf Bestellung der S-Bahn München an allen Tagen im dichteren 5 Minuten-Takt unterwegs. Die Tram 19 ist somit die beste Fahrtalternative ab/bis Berg am Laim (S2 und S6)





Freitag, 21. Oktober (22.30 Uhr) bis Montag, 24. Oktober (4.40 Uhr):

Kein S-Bahn-Verkehr auf der gesamten Stammstrecke und am Ostbahnhof



So fahren die Linien:



Aus Richtung Westen:



S1 Züge beginnen/enden am Hbf und verkehren zwischen Moosach und Hbf nur im Halbstundentakt und ohne Zwischenhalt. Ab Feldmoching und Moosach können auch die Linien U2 bzw. U3 zur Innenstadt genutzt werden.

S2 Züge beginnen/enden am Hbf und verkehren auf dem gesamten Laufweg nur im Halbstundentakt und ohne Halt zwischen Obermenzing und Hbf. Zwischen Altomünster und Dachau fahren Pendel-S-Bahnen, aus/in Richtung Innenstadt ist also ein Umstieg in Dachau erforderlich.

S3, S4 Züge beginnen/enden in Pasing. Zwischen Pasing und Hbf können die verstärkten MVG-Linien und der Regionalverkehr genutzt werden.

S6 beginnt/endet am Hbf und hält nicht zwischen Pasing und Hbf.

S7 Züge beginnen/enden am Hbf und halten nicht an der Hackerbrücke.

S8: Züge werden über den Südring umgeleitet und halten zwischen Pasing und Daglfing nur am Ostbahnhof.



Aus Richtung Osten:



S2, S6 beginnen/enden am Leuchtenbergring.

S4 entfällt auf dem östlichen Abschnitt.

S3, S7 beginnen/enden in Giesing, dort besteht Anschluss an die U2.

S8 Züge werden über den Südring umgeleitet und halten zwischen Daglfing und Pasing nur am Ostbahnhof.



Diese Alternativen gibt es:

Die S-Bahn richtet für die Fahrgäste einen Schienenersatzverkehr (SEV) ein. Dieser verkehrt mit Halt an allen Stationen zwischen Pasing und Ostbahnhof im 10-Minuten-Takt, spät abends und nachts alle 15 Minuten. Der Marienplatz wird nicht angefahren, stattdessen halten die Busse am Odeonsplatz. Zwischen Pasing, Hauptbahnhof und Ostbahnhof können auch die Regionalzüge sowie die über den Südring verkehrende S8 genutzt werden.



Außerdem sind mehrere MVG-Linien auf Bestellung der S-Bahn häufiger unterwegs:



Auf der U5 besteht am Samstag tagsüber ein 5-Minuten-Takt. Die Linie verbindet unter anderem die S-Bahn-Stationen Neuperlach Süd, Ostbahnhof, Stachus und Hbf.

Außerdem kann die Linie U2 in Trudering (S6) und Giesing (S3 & S7) genutzt werden.

Die Tram 19 ist auf Bestellung der S-Bahn München an allen Tagen im dichteren 5 Minuten-Takt unterwegs. Die Tram 19 fährt nicht nur parallel zur Stammstrecke, sondern ist auch die beste Fahrtalternative ab/bis Berg am Laim (S2 und S6).

Die Stadtbus-Linie 130 verbindet Pasing mit dem U-Bahnhof Westendstraße und ist am Samstag ab 9 Uhr im 10 Minuten Takt unterwegs.

Informationen für Fahrgäste

Weitere Details zu den Einschränkungen finden die Fahrgäste im Internet unter www.s-bahn-muenchen.de/baustellen. Alle Fahrplanänderungen sind in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet und an den Fahrkartenautomaten bereits berücksichtigt. Telefonisch ist der Kundendialog der S-Bahn München unter der Rufnummer 089 20355000 zu erreichen.



Die S-Bahn München setzt an vielen Stationen ergänzend Reisenden-Lenker ein, die Auskünfte geben und über die Haltestellen der Ersatzbusse informieren.

