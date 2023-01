20 Jahre an der Stammstrecke in München ‒ Fotografen halten Wandel entlang der Bahntrasse mit Kamera fest

Von: Andreas Schwarzbauer

Werner Resch zeigt mit seinen Mitstreitern den Wandel an der Bahnstrecke. © Annette Hempfling

20 Jahre an der Stammstrecke zeigt ein Fotoprojekt der VHS. Dabei kann man nicht nur den Wandel der Bebauung und Technik, sondern auch die Entwicklung der Fotografie bestaunen.

München/Pasing - Die Flächen entlang der Bahnstrecke zwischen Pasing und dem Hauptbahnhof haben sich in den vergangenen Jahren extrem verändert. Brachland mit ausgediente Gleisen, alte Stellwerke und Bahnschupppen, Schrebergärten, Industrie­anlagen sowie Schrotthändler mussten für Bürokomplexe mit 21 300 Arbeitsplätzen, Wohnungen für 17 200 Menschen sowie Grün- und Freizeitanlagen weichen. Diesen Wandel hat ein Fotokurs der Volkshochschule unter der Leitung von Werner Resch über 20 Jahre dokumentiert. Darüber informiert derzeit eine Ausstellung mit Begleitprogramm in Pasing.

Nachdem der Rangier- und der Containerbahnhof nach Moosach und Riem gezogen waren, sollten die insgesamt 173 Hektar großen Flächen entlang der Bahntrasse überplant und bebaut werden. Dies war der Auslöser für das Fotoprojekt der VHS. „Wir wollten die Entwicklung nachzeichnen und den Wandel aufzeigen. Für mich war das spannend, weil das Gelände eine große Bedeutung hat. Es ist das Eingangstor für die Leute, die mit dem Zug nach München reisen“, sagt Resch. Zudem reizte ihn, dass sich die Nutzung komplett verändern würde.



20 Jahre an der Stammstrecke: Fotografen zeigen Unterschied von 2002 bis heute in Ausstellung

Von 2002 bis 2022 trafen sich die Teilnehmer vier- bis sechsmal im Jahr zum Fotografieren. „Anfangs waren die Flächen nicht-genutztes Ödland oder an Gewerbe vermietet. Heute stehen dort große Büro- und Wohngebäude. Aber dazwischen ist so viel passiert“, sagt Resch. Die Bilder der Teilnehmer zeigen große freie Flächen, auf denen das Alte schon abgebrochen, aber das Neue noch nicht zu erahnen ist. Es gibt Aufnahmen, auf denen bereits Straßen und Leitungen zu sehen sind, aber die Gebäude noch fehlen.

Die Fotografen durften auf verschiedene Baustellen, um die entstehenden Bauten zu zeigen. „Wir haben viele zeitlich begrenzte Zwischenstände festgehalten“, sagt Resch. So dokumentierten sie beispielsweise, wie der Arnulfsteg im laufenden Betrieb nach und nach eingeschoben wurde. Für Resch war der alte Güterbahnhof in Laim besonders beeindruckend. „Das war eine riesige und prägnante Anlage.“ Er hätte sich gefreut, wenn sie erhalten worden wäre, beispielsweise als Kulturzentrum.



20 Jahre an der Stammstrecke: Fotoprojekt zeigt auch Entwicklung der Fotografie

Doch nicht nur das Areal an der Bahnstrecke wandelte sich in dieser Zeit. Auch die Technik habe in diesen Jahren den Übergang von der analogen zur digitalen Fotografie vollzogen, sodass das Projekt auch aus dieser Sicht interessant sei, meint Resch.



„Jetzt sind nur noch einzelne Baufelder frei und wir wollen das Projekt mit einer Ausstellung abschließen“, sagt Resch. Rund 10 000 Bilder fertigten die Fotografen an. 400 davon sind noch bis Sonntag, 29. Januar, unter dem Titel „Achse im Wandel“ in der Pasinger Fabrik zu sehen. 60 weitere Fotografien, die vor allem alte Bahnrelikte zeigen, hängen in der VHS an der Bäckerstraße 14. Zudem wird es am Samstag, 21. Januar, ab 14 Uhr eine Podiumsdiskussion in der Pasinger Fabrik geben. Die Gäste debattieren, ob das Leitbild der Umgestaltung „Kompakt-Urban-Grün“ umgesetzt wurde, welche Chancen verpasst wurden und welche Lehren man ziehen kann. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter www.mvhs.de.

