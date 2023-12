Adventsgesteck in Flammen - Münchner Feuerwehr kann schlimmen Schaden verhindern

Von: Kevin Wenger

Die Feuerwehr musste ein brennendes Adventsgesteck löschen und konnte so Schlimmeres verhindern. (Symbolbild) © dpa/Boris Roessler

In einer Münchner Wohnung stand ein Adventsgesteck in Flammen. Die Feuerwehr rückte zeitig zum Feuer aus und konnte so schlimmen Schaden verhindern.

Steinhausen – Am Abend des Dienstags, 19. Dezember, gegen 21.15 Uhr, hörten aufmerksame Nachbarn eines Mehrfamilienhauses im Treppenhaus einen Rauchmelder läuten. Die Anwohner riefen umgehend die Feuerwehr in die Brahmsstraße.

Hinter den Fenstern der Erdgeschosswohnung konnten die eintreffenden Löschkräfte bereits den Flammenschein erkennen. Das Paar, welches die brennende Wohnung bewohnt, traf noch während der Vorbereitungen der Feuerwehr ein und übergab den Einsatzkräften den Schlüssel.

Feuerwehr löscht Adventsgesteck - Frühes Eingreifen verhindert Schlimmeres

Dadurch konnten die Einsatzkräfte ohne Gewalt und unverzüglich in die Wohnung kommen, um das Feuer zu bekämpfen. Mit wenig Wasser konnte das Feuer gelöscht und das Gesteck nach draußen gebracht werden.

Durch den frühzeitigen Notruf und das schnelle Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden. So konnten die Flammen nicht auf die umliegenden Möbel übertreten.

Der Sachschaden wird von der Feuerwehr in den niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass Kerzen und offene Feuer niemals unbeaufsichtigt gelassen werden dürfen.

