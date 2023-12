Nächster Schritt für Steinhuber-Projekt in München: Petition für Baumpflanzungen bis Ende Januar

Der Steinhuber Miniblock mit Wanderbaumallee und Parklets kam bei den Anwohnern gut an. Jetzt geht es um Bäume, die bleiben sollen.

Maxvorstadt – Neun Parklets aus Holz, 15 Wanderbäume, Kräuterbeete und Mobilitätspunkte: Der sogenannte Steinhuber Miniblock brachte im Sommer und Herbst drei Monate lang große Veränderungen in die Steinheil- und Enhuberstraße. Und es soll nicht bei diesem experimentellen Projekt der TU München und des Umweltvereins Green City bleiben.

Den nächsten konkreten Schritt stellten Vertreterinnen der beiden Initiativ-Gruppen jetzt im örtlichen Bezirksausschuss vor: In beiden Straßen sollen dauerhaft mehr Bäume stehen. Dafür hat Green City eine Online-Petition gestartet, die noch bis zum 30. Januar läuft.

Steinhuber-Projekt in München; Anwohner wollen mehr Bäume in den Straßen

Das Projekt wurde seitens der TU wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse fließen in die Doktorarbeit von Ana Rivas mit ein. Sie und Silvia Gonzalez von Green City konnten bei der jüngsten BA-Sitzung aber schon verkünden, dass die Anwohner auf jeden Fall mehr Bäume in ihren Straßen haben möchten. Das habe eine Umfrage bei rund 140 Personen während des Steinhuber-Projekts ergeben. Aktuell stehen in den beiden Straßen fünf Robinien.

In ihrem Abschlussbericht zur dortigen Wanderbaumallee kommt Silvia Gonzalez zu dem Schluss: „Mit der Zeit überwogen positive Äußerungen, die sich allgemein auf Straßenbegrünung und speziell auf ansprechende Blühpflanzen, essbare Kräuter, Salate und Früchte wie Tomaten, Chilis und Blaubeeren bezogen. (...) Die Sitzgelegenheiten wurden sehr gut angenommen, viele Menschen wünschten sich mehr davon. Es wurde sogar selbstständig ein Sofa aufgestellt.“

Online-Petition für Baumpflanzungen bis Januar – BA-Chefin zeigt sich aufgeschlossen

Dabei seien viele Anwohner anfangs noch skeptisch gewesen. „Vor allem zu Beginn war der Widerstand gegenüber den Parklets aufgrund des Verlusts an Autostellplätzen relativ hoch“, berichtet Gonzalez.

Die Online-Petition für „mehr Bäume für die Steinheil- und Enhuberstraße“ hat innerhalb von sechs Wochen rund 250 Unterstützer gewonnen. Der BA Maxvorstadt nahm zunächst mit Interesse Kenntnis von der Initiative und will voraussichtlich in der Januar-Sitzung einen Beschluss dazu fassen.

Viertel-Chefin Svenja Jarchow-Pongratz (Grüne) zeigte sich sehr aufgeschlossen: „Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da etwas voranbringen könnten. Und warum nicht auch so?“ Eine Petition wäre für den örtlichen BA dann eine kleine Premiere.

