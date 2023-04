Straßenmusiker in Fußgängerzone mit Waffe bedroht und ausgeraubt ‒ Polizei München sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen in einem Fall von schwerem Raub in der Münchner Fußgängerzone. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Besonders perfide: Zwei Männer haben in der Münchner Fußgängerzone einen Straßenmusiker ausgeraubt. Die Polizei veröffentlicht eine detaillierte Täterbeschreibung.

München / Altstadt ‒ Ein Straßenmusiker ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mitten in der Innenstadt Opfer eines schweren Raubs geworden. Der 62-jährige Mann trat mit seiner Gitarre in der Münchner Fußgängerzone auf, als sich ihm zwei unbekannte Männer näherten und mit ihm einen Streit anfingen.

Die zwei Zuhörer, die bis zu dem Zeitpunkt der Musik gelauscht hatten, verließen nach Angaben der Polizei daraufhin die Örtlichkeit.

Polizei München sucht Räuber aus der Fußgängerzone ‒ Täter stehlen Bargeld aus dem Instrumentenkoffer

Einer der beiden unbekannten Männer ging auf den 62-Jährigen zu, zog eine schwarze Schusswaffe aus dem Hosenbund. Er zielte kurz auf den Musiker, steckte die Waffe wieder weg und schubste den Mann.

Währenddessen entnahm der zweite Unbekannte Bargeld aus dem Instrumentenkoffer des 62-Jährigen. „Anschließend flüchteten die beiden Männer laut lachend in Richtung Marienplatz“, teilte die Polizei am Freitag mit.

Straßenmusiker mit Waffe bedroht: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ergaben sich keine Hinweise auf die beiden Täter. Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes übernommen. Die Täter werden von der Polizei wie folgt beschrieben:

Täter 1

Männlich, ca. 20–22 Jahre alt

Ca. 1,75 m groß, schmächtig, dunkler Teint, südeuropäischer Typ

Bekleidet mit beige-braunem Mantel, trug eine schwarze Pistole im Hosenbund mit sich, weiter Zahnstand an den oberen Schneidezähnen

Täter 2

Männlich, ca. 20 – 22 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, sportliche Figur, heller Teint, osteuropäischer Typ, rötlich kurze Haare

Bekleidet mit bräunlicher Camouflage-Jacke mit Fellkapuze

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Neuhauser Straße, Marienplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

