Münchens Müll bleibt liegen ‒ Streik bei AWM und SWM am Donnerstag und Freitag

Von: Kristina Beck

Streik wird auch im Abfall-Gewerbe und bei den Stadtwerken München am Donnerstag und Freitag erwartet. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Die Streikwelle in München geht weiter: Am Donnerstag & Freitag streikt neben den Stadtwerken der AWM. Wie sich das auf die Müll-Situation in der Stadt auswirkt

München ‒ Ein weiterer Teil der Infrastruktur in München wird lahmgelegt. Nach U-Bahn, Tram und Bus sowie Kita wollen auch die Beschäftigten des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) am Donnerstag, 2. März, und Freitag, 3. März, streiken und ihre Arbeit nicht aufnehmen.

Zum Streik aufgerufen sind nach Verdi-Angaben grundsätzlich alle 1700 Tarifbeschäftigten ‒ davon 1200 im Einsammeldienst, in den Wertstoffhöfen und in der Werkstatt sowie 500 in der Verwaltung. Die größte Beschäftigtengruppe sind die Mülllader und die Kraftfahrer und auf den Wertstoffhöfen die Einweiser.

Beschäftigte bei AWM legen am Donnerstag und Freitag ‒ Werden die Münchens Müll-Tonnen geleert?

Streikbedingt werden voraussichtlich die Restmülltonnen, Papiertonnen und Biotonnen nicht geleert. Auf den Wertstoffhöfen könne der Sperrmüll und der Sondermüll nicht abgegeben werden, teilt Verdi am Mittwoch mit. Ob die Wertstoffhöfe auch noch am Samstag bestreikt werden, werde noch geklärt.

Verdi macht das schnelle Bevölkerungswachstum und das damit verbundene Abfallaufkommen für die prekäre Arbeitssituation verantwortlich. „Die Beschäftigtenzahl wächst aber nicht schnell genug mit. Vor allem bei den Kraftfahrern und bei den technischen Berufen gibt es deutlich weniger qualifizierte Bewerber“, heißt es in der Mitteilung.

Als weiteren Grund wird der wachsende Straßenverkehr genannt, der „insbesondere bei den Fahrern zu vermehrtem Stress“ führe.

Streik auch bei Teilen der Stadtwerke München

Zum Streik aufgerufen sind auch rund 150 Beschäftigte der Stadtwerke München ‒ konkret handle es sich um die Monteure am Olympiapark und des Technischen Service.

Ein Teil der Streikenden versammelt sich am Donnerstag um 8.00 Uhr zu einer gemeinsamen Kundgebung der Streikenden des AWM, der MVG und der SWM. Die Versammlung findet am Betriebshof West/Nord am Georg-Brauchle-Ring 29 statt.

Angebot der Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen ‒ Gewerkschaften nicht zufrieden

In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst haben die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt, „das nur als Verhöhnung der Beschäftigten bewertet werden kann“, sagt Heinrich Birner, Verdi-Geschäftsführer München und Region.

„Erst nach neun sogenannten Nullmonaten soll es eine lächerliche Erhöhung von 3 Prozent geben. Acht Monate später dann wieder nur 2 Prozent. Und das bei einer Gesamtlaufzeit von 27 Monaten.“

Die angebotene Inflationsausgleichs-Prämie von insgesamt 2.500 Euro soll laut Verdi nicht auf den Monatslohn aufgeschlagen werden. „Sie hätte dann lediglich einen Einmaleffekt, der nach der Auszahlung nicht dauerhaft zu einer Einkommenserhöhung führen würde“, begründet die Gewerkschaft ihre Unzufriedenheit.

