Streik an städtischen Kitas in München ‒ Ausmaß der Auswirkungen am 1. März unklar

Von: Kristina Beck

Kita-Mitarbeiter sind in München am 1. März zu einem Streik aufgerufen. (Symbolbild) © dpa/Marcus Brandt

Krippe, Hort, Kindergarten: Die Gewerkschaften rufen Kita-Mitarbeiter am Mittwoch, 1. März, zu einem Warnstreik auf. Was die Stadt München den Eltern rät

München ‒ Der Stadt steht diese Woche eine gespannte Lange in der Infrastruktur aufgrund von Arbeitsniederlegungen bevor. Verdi hat am Dienstag die Beschäftigen im öffentlichen Nahverkehr in München zu Warnstreiks aufgerufen. Direkt am morgigen Mittwoch könnte es zu Streiks an städtischen Kitas kommen, wie die Stadt München mitteilt.

Aufruf der Gewerkschaften in München: Erzieher an Kitas gehen morgen in Streik

Die Gewerkschaften hätten insbesondere Auszubildende, Praktikanten und Studierende der Landeshauptstadt München zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. „Weil spontan gestreikt werden kann, liegen dem Referat für Bildung und Sport vorab keine Erkenntnisse vor, in welchem Ausmaß die städtischen Kindertageseinrichtungen bestreikt werden“, räumt die Stadt ein.

Eltern empfiehlt sie, direkt bei der jeweiligen Kita-Leitung nachzufragen, ob die Einrichtung voraussichtlich normal geöffnet sein wird. Die Besuchsgebühren und das Verpflegungsgeld für ausgefallene Betreuungstage würden den Eltern automatisch erstattet.

Die Stadt betreibt rund 450 Kindertageseinrichtungen ‒ von der Kinderkrippe bis zum Hort und Tagesheim für Grundschulkinder.

