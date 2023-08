Gewalttätiger Streit im Alten Botanischen Garten ‒ Münchner Polizei findet Mann mit schwerer Schädel-Verletzung

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München sucht Zeugen nach einem Streit im Alten Botanischen garten, bei dem ein Mann eine schwere Schädel-Verletzung erlitt. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Die Polizei München ermittelt nach einem Streit im Alten Botanischen Garten, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde, und sucht den Täter sowie Zeugen.

München / Maxvorstadt ‒ Nachdem die Münchner Polizei über einen gewalttätigen Streit im Alten Botanischen Garten informiert wurde, rückten die Beamten zum Einsatz aus. Vor Ort fanden sie einen Mann am Boden, der nicht mehr ansprechbar war.

Polizei München ermittelt nach Streit im Alten Botanischen Garten - Mann erlitt Schädel-Verletzung

Bei dem Mann konnte die Polizei am 28. Juli, gegen 01 Uhr, zunächst keine äußeren Verletzungen feststellen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort kam heraus, dass der Mann einen schweren Schaden am Schädel erlitten hatte.

Die Polizei geht von einer Fremdeinwirkung aus, die die Verletzung verursachte. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll hier ein bislang unbekannter Täter körperlich auf den 21-Jährigen eingewirkt haben.

In dem Fall seien jedoch noch weitere Ermittlungen zu Tatablauf und Täter notwendig.

Polizei veröffentlicht Täter-Beschreibung und bittet Zeugen um Hinweise

Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben::



Männlich

Weiße Hautfarbe, größer als 175 cm, die Haare hinten zu einem Dutt gebunden, dabei die Haare im Bereich der Ohren sehr kurz

War bekleidet mit einer “Ferrari“-roten Trainingsjacke

Zeugenaufruf der Polizei Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen machen können, die den Tatablauf oder auch die Person des Täters betreffen?

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit dem ermittelnden Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

