Streit in München eskaliert: 52-Jähriger geschlagen und beleidigt ‒ Polizei sucht Zeugen

Von: Sebastian Fuchs

Ein 52-Jähriger ist in München in Begleitung seiner Tochter von einem unbekannten Täter geschlagen und beleidigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

München / Schwanthalerhöhe ‒ Am Sonntagmorgen war ein 52-jähriger Mann mit seiner 13-jährigen Tochter an einem Sportplatz an der Ganghoferstraße. Dort kam es laut Polizei aus nicht bekannten Gründen zu einem Streit mit einem unbekannten Mann.

Streit in München eskaliert: Fremdenfeindliche Beleidigungen und Schlag ins Gesicht

Zunächst lief die Auseinandersetzung auf verbaler Ebene ab, später eskalierte der Streit jedoch und der Täter schlug dem 52-Jährigen ins Gesicht. Außerdem stieß der unbekannte Täter Drohungen gegen Vater und Tochter aus und beleidigte beide auf fremdenfeindliche Art und Weise.

Wie die Polizei berichtet verständigten unbeteiligte Zeugen den Notruf. Der Täter blieb unerkannt und flüchtete in ein angrenzendes Wohngebiet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Täter bislang nicht gefasst werden.

Der 52-jährige Vater wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen.

Unbekannter schlägt und beleidigt 52-jährigen Vater in München ‒ Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre, schlank, südländische Erscheinung, kurzer Bart; bekleidet in Sportkleidung/Trainingsanzug, schwarzes T-Shirt, graue Sporthose, weiße Flip-Flops, silberne Halskette

Polizei sucht Zeugen Wer hat Beobachtungen in der Ganghoferstraße, Ben-Chorin-Straße, und Bavariapark (Schwanthalerhöhe) gemacht, die Aufschluss über den Tatablauf bzw. über den Täter geben können? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

