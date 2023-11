Streit über Abo-Kündigung eskaliert: 29-Jähriger beleidigt DB-Mitarbeiter in München und beißt Polizisten

Von: Sebastian Fuchs

Am Münchner Hauptbahnhof ist ein 29 Jahre alter Mann auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn losgegangen und hat in der Folge auch einen Polizisten gebissen. (Symbolbild) © Bundespolizei

Ein 29-jähriger Mann ist am Münchner Hauptbahnhof zunächst auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn losgegangen und hat im Anschluss einen Polizisten gebissen.

München ‒ Am Donnerstagnachmittag ist in München ein Streit zwischen einem Kunden und Mitarbeitern der Deutschen Bahn (DB) eskaliert. Der 29-jährige Mann wollte laut Bericht der Bundespolizei das Abo seines Deutschlandtickets am Infopoint am Hauptbahnhof kündigen.

Streit um Abo-Kündigung eskaliert: Kunde beleidigt DB-Mitarbeiter am Münchner Hauptbahnhof

Der zuständige Mitarbeiter erklärte ihm, dass dies nur online möglich sei, woraufhin der 29-Jährige den DB-Angestellten beleidigte und bedrohte. Eine Streife des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn geleitete den wütenden Mann anschließend aus dem Bahnhofsgebäude. Dabei fuhr er damit fort die DB-Mitarbeiter zu beleidigen und zu bedrohen.

Aus diesem Grund wurde die Bundespolizei zur Unterstützung hinzugerufen. Der 29-Jährige wurde von den Beamten zur Wache gebracht. Laut Polizei erhielt der Mann einen Platzverweis, dem er nicht freiwillig nachkam.

29-Jährigen beißt Bundespolizisten in den Unterarm

Als die Polizeibeamten den Mann aus dem Bahnhof bringen wollten, fing er an sich zu wehren. Dabei biss er einem 23-jährigen Bundespolizisten in den Unterarm und zerriss dessen Handschuh.

Laut Mitteilung der Bundespolizei trug der 23-Jährige einen deutlichen Bissabdruck und einen Bluterguss davon, der ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Der wütende 29-Jährige wurde erneut zur Dienststelle gebracht.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Widerstand und Angriff auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 29-Jährige auf freien Fuß belassen.

