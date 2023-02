Nach Flucht vor Streit in Münchner Gaststätte ‒ Audi-Fahrer überrollt Fuß und Bein von Kontrahenten

Nach einem Streit in einer Gaststätte ermittelt die Polizei München. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

In München kam es zu einem Unfall, als mehrere Personen ihre Kontrahenten nach einem Streit in einer Gaststätte verfolgten und auf ihre Autos einschlugen.

München / Neuperlach ‒ Um einen Streit aus dem Weg zu gehen, flüchteten mehrere Personen in München aus einer Gaststätte und versuchten mit ihren Autos zu entkommen. Dabei überfuhr ein Fahrer den Fuß und das Bein zweier Kontrahenten, die ihnen gefolgt waren und auf seinen Wagen einschlugen. Die Polizei München ermittelt gegen ihn nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Polizei München: Audi-Fahrer überrollt Fuß und Bein von Kontrahenten nach Streit in Gaststätte

Die Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen entbrannte aus bislang unbekannter Ursache am Samstag, gegen 00.05 Uhr, in einem gastronomischen Betrieb in Neuperlach, berichtet die Polizei.

Um dem Streit zu entgehen, stiegen sechs Personen daraufhin in ihre Autos - jeweils drei in einen Audi und drei in einen VW.

Als sie wegfahren wollten, schlugen mehrere Personen, die ihnen gefolgt waren, gegen den Audi und zerstörten eine Seitenscheibe.

Der Audi-Fahrer, ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, rangierte den Pkw weiter aus der Parklücke und fuhr davon. Dabei überrollte er den Fuß eines 45-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München sowie das Bein eines 22-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, der zuvor zu Boden gestürzt war.

Der 20-Jährige fuhr im Anschluss sofort zur Polizei-Wache in Perlach und meldete den Vorfall.

Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Der 22-jährige Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Kontrahenten verfolgen VW-Fahrer - 18-Jähriger kracht in Wagen und fährt zur Polizei

Der VW wurde von Kontrahenten in einem weiteren Pkw verfolgt, der ihm später auf einer Straße die Fahrbahn versperrte, so dass er nicht weiterfahren konnte.

Daraufhin stiegen zwei Verfolger aus und schlugen auf den VW ein. Der 18-jährige Fahrer konnte wegfahren, stieß aber dabei mit dem anderen Wagen zusammen.

Der VW-Fahrer fuhr danach ebenfalls zur Wache in Perlach, um den Vorfall mitzuteilen.

Daraufhin nahm die Polizei Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen und wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen Unbekannt auf.

