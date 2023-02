Polizei München veröffentlich Beschreibung der Täterin und sucht Zeugen

Streit um Männerbekanntschaft war eine Lüge ‒ 16-jährige Münchnerin verletzte sich selbst mit Taschenmesser

Von: Jonas Hönle

Die Geschichte um den Streit um eine Männerbekanntschaft war gelogen. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Der Vorfall, bei dem eine 16-Jährige in München von einer unbekannten Täterin mit einem Taschenmesser verletzt wurde, war erfunden. Die Gründen für die Lüge sind noch unklar.

Update: 09. Februar 2023

Polizei München: 16-Jährige verletzt sich selbst mit Taschenmesser - Streit um Männerbekanntschaft war Lüge

München / Neuperlach ‒ Eine 16-jährige Münchner behauptete, dass sie beim Gassigehen mit ihrem Hund von einer unbekannten Täterin mit einem Taschenmesser angegriffen und verletzt worden sei. Grund für die Attacke sei ein Streit um eine Männerbekanntschaft gewesen.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Teenagerin den Vorfall frei erfunden hat, berichtet die Polizei. Dies habe sich bei der Auswertung der Spuren und Nachvernehmung der 16-Jährigen ergeben.

Die Frau wurde am 07. Dezember 2022 wegen oberflächliche Schnittverletzungen u.a. im Bauchbereich ambulant behandelt.

Warum sie die Geschichte erfunden hatte und sich die Verletzungen selbst zugefügt, wollte sie gegenüber den Beamten nicht erklären. Die Polizei prüft nun eine mögliche Auflage für die Kosten des Einsatzes.

Streit um Männerbekanntschaft: Unbekannte Frau attackiert 16-Jährige mit Taschenmesser ‒ Polizei sucht Täterin

Erstmeldung: 08. Dezember 2022

München/Neuperlach ‒ Im Streit um eine Männerbekanntschaft verletzte eine unbekannte Täterin eine 16-jährige Münchnerin mit einem Taschenmesser. Die Polizei sucht Zeugen und veröffentlicht eine Beschreibung der flüchtigen Frau.

In München - Unbekannte Täterin verletzt 16-Jährige im Streit um Männerbekanntschaft mit Taschenmesser

Die Teenagerin ging am Mittwoch, gegen 19.55 Uhr, in Neuperlach mit ihrem Hund spazieren, als sie auf die Unbekannte traf. Laut Polizei entbrannte ein Streit, bei dem die Täterin ein Taschenmesser zog und in Richtung der Münchnerin stach.

Die 16-Jährige konnte die Attacke zwar abwehren, erlitt dabei aber Schnittverletzungen. Die Täterin ergriff daraufhin die Flucht, eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Die 16-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt.



Das Münchner Kommissariat für Körperverletzung hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei München veröffentlich Beschreibung der Täterin und sucht Zeugen

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:



Weiblich

Ca. 16 Jahre alt

175 cm groß, kräftig

Augenfarbe: blau

Bekleidung: schwarze Jogginghose, schwarzer Kapuzenpulli, schwarze Daunenjacke, schwarzer Schal und Handschuhe; weiße Turnschuhe „Nike Airforce“

Sie führte ein Taschenmesser mit sich

Zeugenaufruf der Polizei München Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Oskar-Maria-Graf-Ring, Stemplingeranger und Marieluise-Fleißer-Bogen (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

