Streit bei Taxi-Fahrt in München eskaliert: Fahrgast mit Stich-Verletzung im Krankenhaus ‒ Polizei sucht Fahrer

Von: Jonas Hönle

Ein Taxifahrer in München hat einem Fahrgast bei einem Streit mit einem spitzen Gegenstand verletzt. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Polizei München sucht einen Taxifahrer, der einen Fahrgast bei einem Streit mit einem spitzen Gegenstand verletzte. Der Mann musste in eine Klinik.

Nachdem ein Streit in einem Taxi eskalierte und der Fahrer einen Mann mit einem spitzen Gegenstand verletzte, ermittelt die Polizei München und sucht Zeugen. Zudem wurde eine Beschreibung des Taxifahrers ausgegeben.

Streit bei Taxi-Fahrt in München eskaliert - Taxifahrer verletzt Mann mit spitzem Gegenstand

Am Mittwoch gegen 03.40 Uhr wurde dem Notruf 112 eine verletzte Person im Bereich der Leopoldstraße und Karl-Weinmair-Straße gemeldet. Da es dabei Hinweise auf eine Verletzung durch einen spitzen Gegenstand gab, rückte die Polizei ebenfalls dorthin aus.

Die Beamten traf vor Ort auf drei Männer, von denen einer durch einen Stich in den Oberkörper verletzt wurde. Der Verletzte, ein 40-Jähriger aus Baden-Württemberg, wurde sofort vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei konnte er mittlerweile wieder entlassen werden.

Polizei München ermittelt nach Stich in Oberkörper und sucht Taxifahrer

Nach dem Stand der ersten Ermittlungen stiegen die drei Männer am Hauptbahnhof in das Mercedes-Taxi und fuhren zu einem Hotel in den Münchner Norden.

Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem verbalen Streit, der zu einer Rangelei im Auto führte. In dessen Verlauf soll der Taxifahrer den 40-Jährigen verletzt haben.

Die Fahrgäste haben dann das Taxi verlassen und den Notruf alarmiert. Der Fahrer ist dabei mit seinem Fahrzeug geflohen,

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verliefen bislang erfolglos. Das Münchner Kommissariat für Tötungsdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei veröffentlicht Taxifahrer-Beschreibung und bittet Zeugen um Hinweise

Der Taxifahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Ca. 50 - 60 Jahre

Ca. 1,70 m groß

Südeuropäisches Aussehen

Halbglatze

Brille

Zeugenaufruf der Polizei München Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Leopoldstraße und Karl-Weinmair-Straße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können und Informationen zu dem Taxi, Mercedes Pkw (vermutlich E-Klasse) haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

