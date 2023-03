Versuchte Tötung in Giesing: Wo hält sich der Täter auf? ‒ Polizei bittet um Hinweise

Mann gesucht

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Giesing hat die Polizei die verdächtige Person wohl identifiziert und bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Täters.

München / Giesing ‒ Bei einem Streit wurde am Samstag, 18. Februar, ein Mann derart schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur.

Polizeibeamte fanden in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in München in Giesing einen 35-Jährigen dort wohnhaften vietnamesischen Staatsbürger auf, der lebensgefährlich verletzt worden war.

Mann kommt bei Streit fast ums Leben: Polizei München startet Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem Täter und veröffentlicht Bilder

Der Schwerstverletzte wurde unmittelbar mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Laut Polizei befindet sich der Mann aktuell nicht mehr in Lebensgefahr. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurden die lebensgefährlichen Verletzungen durch Fremdeinwirkung verursacht.

Nun habe sich ein konkreter Tatverdacht gegen einen 42-jährigen Vietnamesen ergeben, dessen Aufenthaltsort momentan nicht bekannt ist. Dieser soll dem 35-Jährigjen die schweren Verletzungen zugefügt zu haben. Aus diesem Grund hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung initiiert, die hier eingesehen werden kann.

Zeugenaufruf Wer kann Angaben zu dem aktuellen Aufenthaltsort des gesuchten Mannes geben? Personen, die hier sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 11 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Eine Belohnung für sachdienliche Hinweise ist angesetzt und kann der Öffentlichkeitsfahndung entnommen werden.

