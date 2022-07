Nach Streit in Münchner Wohngemeinschaft: 64-Jähriger greift Mitbewohnerin mit spitzem Gegenstand an

50-Jährige schwer verletzt

+ © dpa/Karl-Josef Hildenbrand Mit einem spitzen Gegenstand griff ein 64-Jähriger seine Mitbewohnerin an. Diese wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In einer Wohngemeinschaft griff ein 64-Jähriger in Folge eines Streits mit einem spitzen Gegenstand an und verletzte sie dabei schwer.

Sonntagnachmittag wurde die Polizei wegen eines Streits in einer Wohnung in Obergiesing alarmiert. Ein Bewohner der WG soll mit einem spitzen Gegenstand bewaffnet sein und eine Mitbewohnerin angegriffen haben. Mehrere Polizeistreifen wurden zum Tatort geschickt.

+ *HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Streit in WG mit spitzem Gegenstand: 50-Jährige schwer verletzt

Vor Ort konnte ein 64-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Zuvor griff er eine 50-jährige Mitbewohnerin mit dem spitzen Gegenstand an und verletzte sie schwer, aber nicht lebensgefährlich. Die Verletzte wurde nach der Behandlung vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht.

Der 64-Jährige wird dem Haftrichter vorgeführt. Das Kommissariat 26 übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Polizei München/kw

Quelle: www.hallo-muenchen.de