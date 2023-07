Unfall auf der Baustelle am Sendlinger Tor in München: Arbeiter durch Stromschlag schwer verletzt

Von: Sebastian Fuchs

Ein Arbeiter hat sich auf der Baustelle am Sendlinger Tor in München schwer verletzt. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Auf der Baustelle am Sendlinger Tor in München ist es zu einem Unfall gekommen. Ein Bauarbeiter erlitt einen Stromschlag und verletzte sich dabei schwer.

München ‒ Auf der ewigen Baustelle am Sendlinger-Tor-Platz in München ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Ein 30-jähriger Bauarbeiter erlitt einen Stromschlag und trug schwere Verletzungen davon, berichtet die Feuerwehr.

Der Mann hatte demnach während der Bauarbeiten in einem U-Bahn-Tunnel ein 400-Volt Starkstromkabel berührt. Die anwesenden Kollegen riefen umgehend Hilfe über den Notruf. Eine Brandschutzstreife der Münchner Verkehrsgesellschaft übernahm die Erstversorgung.

Bauarbeiter erleidet Stromschlag auf der Baustelle am Sendlinger Tor in München

Wie Rettungsdienst und Notarzt feststellten, hatte der Arbeiter durch den Stromschlag schwere Verbrennungen an beiden Händen und an Teilen der Unterarme erlitten. Der 30-Jährige wurde zunächst intensivmedizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik gebracht. Zuvor hatte man bereits ein Schwerstbrandverletztenbett in der Klinik angefordert.

Für den Zeitraum von circa zwei Minuten fiel im U-Bahnbereich Sendlinger Tor der Strom aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

