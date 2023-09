Zelte fürs Wohnen: Studenten protestieren gegen teure Mieten in München

Von: Marie-Julie Hlawica

Bereits im Juni gab es ein Protestcamp auf dem Gelände der TU München (Foto). Jetzt protestieren Studierende an der Pinakothek der Moderne. © AK Wohnen

WG-Zimmer zu teuer: Wegen der extremen Mietsituation in München protestieren Studierende in einem Protestcamp an der Pinakothek der Moderne.

München ‒ 700 Euro für ein WG-Zimmer oder mehrere Semester warten auf einen Wohnheimplatz: Das ist Realität in München. „Wir haben über 15.000 Studierende auf Wartelisten für Wohnheimplätze, obwohl sich die meisten gar nicht mehr draufsetzen lassen, weil sie denken, es führt zu nichts“, erklärt David Vadasz, Sprecher des Arbeitskreis (AK) Wohnen, in dem sich Vertreter mehrere Münchner Studentenvertretungen zusammengeschlossen haben.

Studentenstadt München: Wer ausziehen muss, bis wann neue Wohnungen entstehen

Zu teuer: Studierende demonstrieren gegen die Mietsituation in München

Seitdem 1977 die Studentenstadt in Freimann errichtet wurde, seien zu wenige neue Wohnungen für Studierende gebaut worden, sagt Vadasz. Dabei ist die Zahl der Studierenden an der Isar mit gut 140.000 doppelt so hoch wie noch 1977.

Um auf den Missstand hinzuweisen, hat der AK Wohnen dieses Wochenende ein Protestcamp an der Pinakothek der Moderne organisiert. Neben Workshops zur Nachverdichtung in Freimann werden dort Ideen für eine zweite Studentenstadt in Garching präsentiert.

Die Initiatoren erwarten circa 50 Personen, die übernachten, ein Demonstrationszug für 1500 Personen ist für Samstag, 30. September, um 14 Uhr angemeldet.

Studierende sollen auf Campingplätzen in München unterkommen

Viele Apartments leer: Studienwerk München fehlt Geld

Das Studierendenwerk München habe zwar etwa 9000 Wohnheimplätze. Davon stünden allerdings circa 2000 Apartments leer, weil sie saniert werden müssen.

Ein Problem: fehlendes Geld. „Im Gegensatz zu Hochschulen und Universitäten, die Teil des Haushalts vom Freistaat sind, muss das Studierendenwerk selbst wirtschaften“, sagt Vadasz. Für Bauprojekte würden nur kleine Zuschüsse gewährt. Die würden mit Studiengebühren und Mensa-Geldern aufgestockt.

Mit Frankfurt Miet-Spitzenreiter Im Schnitt 695 Euro Warmmiete pro Monat müssen Studierende für eine hypothetische 30 Quadratmeter große Wohnung in München zahlen. Das zeigt der aktuelle Studentenwohnreport 2022 vom Institut der deutschen Wirtschaft und der Finanzberatung MLP. Damit ist die bayerische Landeshauptstadt zwar bundesweit nicht mehr der absolute Spitzenreiter ‒ in Frankfurt am Main müssen Studierende im Durchschnitt noch einen Euro mehr berappen ‒, aber dennoch eine der teuersten Adressen. Zur Einordnung: Der Wohn-Zuschlag beim BAföG-Höchstsatz von 360 Euro würde bei den Preisen in München nur für 14 Quadratmeter Kaltmiete reichen.

Das hängt auch mit der geringen Anzahl von Wohnungsangebote in München zusammen. Im Wintersemester 2022/23 kamen auf je 100 Studierende nicht mal 16 Angebote ‒ zehn weniger als noch im Vorjahr. Der Rückgang ist stärker als in allen anderen deutschen Städten.

