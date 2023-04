Herabfallende Fassadenteile, umstürzende Bauzäune: Die Sturmbilanz der Münchner Feuerwehr

Von: Marco Litzlbauer

Starke Sturmböen haben auch in München am Wochenende für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt (Symbolbild). © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Starke Sturmböen haben in München zu vielen Feuerwehr-Einsätzen geführt. Die Bilanz der Münchner Helfer - & was in anderen Landkreisen passiert ist.

München - Bereits am Freitag, 31. März, haben in und um München heftige Sturmböen zu zahlreichen Einsätzen der Münchner Feuerwehr geführt. Ein Einsatz-Schwerpunkt habe dabei zwischen 13 und 21 Uhr gelegen. Jetzt ziehen die Einsatzkräfte Bilanz.

Sturmböen in München: Feuerwehr muss zu 25 Einsätzen ausrücken

Und die fällt zum Glück relativ glimpflich aus. Insgesamt 25 mal musste die Münchner Feuerwehr im besagten Zeitraum zu sturmbedingten Einsätzen ausrücken. Meist habe es sich dabei um umgefallene Bauzäune, herabfallende Fassadenteile oder abgebrochene Äste gehandelt.

Der entstandene Sachschaden kann von der Münchner Feuerwehr nicht genau beziffert werden. Laut Angaben der Helfer dürfte dieser aber „sehr gering“ sein.

Im Südwesten Bayerns warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag vor Sturmböen.

Unwetter in Bayern: Stromleitungen hängen auf Bundesstraße

Schlimmer war es laut Berichten der Nachrichtenagentur dpa im Landkreis Donau-Ries: Dort hat das Unwetter für zahlreiche Polizeieinsätze gesorgt. Unter anderem hingen die Leitungen dreier Strommasten auf die Bundesstraße 25 bei Donauwörth, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Etwa 40 Einsatzkräfte waren am Freitag vor Ort und sperrten die B25 für rund fünf Stunden.

Neben diesem Vorfall sorgte der starke Wind unter anderem für einen umgekippten Anhänger, mehrere umgestürzte Bäume und ein Firmenschild, das gegen ein Auto flog.

