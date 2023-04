Meine Rettung aus dem Sudan: Münchnerin exklusiv über bange Tage im Gefechtsgebiet

Von: Kristina Beck

Vom Hausdach sind Rauchwolken über Sudans Hauptstadt Karthum zu sehen. © privat

Gefechte im Sudan: Pasingerin saß über eine Woche fest. In Hallo schildert sie ihre Erlebnisse ‒ zwischen Explosionen, großzügigen Hotelchefs und der Bundeswehr.

Wüste, Meer, Kamele, Tempel: Es war für die Pasingerin Carola Wiegand ein traumhafter Urlaub mit einer deutschen Reisegruppe im Sudan. Einen Tag vor dem geplanten Heimflug kommt an einer Nilbrücke die jähe Zäsur: Ein Panzer blockiert die Straße.

Die Reisegruppe befindet sich plötzlich an einem Kriegsschauplatz ‒ sitzt letztlich eine Woche fest. „Es war unheimlich. Wie im Film“, berichtet die 67-Jährige beim Gespräch mit Hallo.

Für Carola Wiegand war es zunächst ein traumhafter Urlaub im Sudan. Wegen des Konflikts saß sie über eine Woche im Kriegsgebiert fest. © privat

Es ist Samstag, 15. April, und in Sudans Hauptstadt Khartum eskaliert der Konflikt zwischen Militär und die Paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF), als Wiegand mit ihrer Reisegruppe zu einem Kamelmarkt unterwegs ist. Es ist der letzte Tag ihrer zweiwöchigen und bis dahin erlebnisreichen Urlaubsreise. Eigentlich.

Irreal und unheimlich: Münchnerin berichtet über Erfahrungen im Kriegsgebiet im Sudan

„Es wird geschossen“, hört der Busfahrer seine Tochter ins Telefon rufen. Die Gruppe muss zurück ins Hotel. Carola Wiegand, die Reiseteilnehmerin aus Pasing, berichtet von hastenden Menschen und rennenden Händlern. „Leere Busse kamen uns entgegen. Als wollten sie ihre Busse retten“, erzählt sie. Wie im Film sei es gewesen: irreal und unheimlich.

Weil die Flugverbindung nach Deutschland gekippt wurde, bleiben sie ab diesem Samstag in dem kleinen Hotel im Zentrum der sudanesischen Hauptstadt. Es gibt Strom, Lebensmittel, Wasser und auch Internet. Vier Tage lang halten sich die Hotelgäste hauptsächlich in dem Konferenzraum im oberen Stockwerk auf. Dieser sei sicher, stabil und groß ‒ und man könnte nicht direkt reinschießen.

Der Krieg ist trotzdem allgegenwärtig: Schüsse und Detonationen sind zu hören, Explosionen bringen die Fenster zum Klirren. „Dann sind wir schnell in den Konferenzraum, weil wir Angst hatten, dass jemand reinkommt oder durchschießt.“ Auch das Hotelpersonal reduziert sich zunehmend, weil die Mitarbeiter nach und nach zu Hause bleiben.

Dienstag, Tag 4 der Kämpfe: Eine erste Hoffnung kommt auf ‒ eine mögliche Waffenruhe. Diese währt allerdings nicht lange. Von der deutschen Botschaft, mit der sie im Austausch stehen, erfahren die Reisenden: Eine Evakuierung wird nicht stattfinden.

„Paradies“ im Kriegsgebiet: Hotelmanager lädt Reisegruppe zu sich nach Hause ein

Weil die Kämpfe zunehmend heftiger werden und der Hotelmanager befürchtet, die Kämpfer könnten das Hotel als Quartier besetzen, lädt er die Reisegruppe zu sich nach Hause ein. Angst und Diskussionen beherrschen die Stimmung in den nächsten Stunden, doch schließlich nehmen sie die Einladung an: „Uns blieb keine andere Wahl.“

Es beginnt Teil 2 des Wartens, der sich als „Paradies“ entpuppt. „Angstbesessen“ treten sie am nächsten Tag die Fahrt an. Nach fast zwei Stunden zeigt sich ihnen dann die neue Welt, die für die nächsten Tage ihr zu Hause sein sollte ‒ ihr „Märchen“. Grotesk findet Wiegand den Widerspruch, der ihr Leben in den nächsten Tagen bestimmen wird. Die Familie des Hotelmanagers ist wohlhabend, das Haus ist prunkvoll eingerichtet und hat sogar einen eigenen „Hauszoo“ aus vier Katzen, einem Taubenschlag und zwei Gazellen hinter dem Haus.

Alltägliche Rituale begleiten die Gruppe: Frühstück, Vormittagsschlaf, hoch aufs Dach, Mittagessen, Lesen, Kontaktaufnahme nach Hause und zur der deutschen Botschaft. „So vergingen die Tage mit bangem Warten.“ Immer wichtig: Handy, Powerbank und neueste Nachrichten checken.

Der Krieg scheint im „Paradies“ allerdings weit weg zu sein. Der Stadtteil ist ruhig, keine Schüsse oder Detonationen sind zu hören, lediglich Rauchwolken sieht man vom Hausdach aus. Dazwischen schieben sich unvergessliche Zusammenkünfte mit der Familie, als die Deutschen zu Kuchen und gemeinsamem Fernsehen eingeladen werden.

Es läuft das Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und Manchester City. „Die Herren haben sich gut verstanden.“ Der Vater und der älteste Sohn sprechen Englisch. Im Sudan sind Arabisch und Englisch offizielle Amtssprachen, daneben wird eine Vielzahl anderer Sprachen gesprochen.

Stetiger Kontakt mit der deutschen Botschaft: „Ihr werdet nicht vergessen“

Die ganze Zeit über hält die Gruppe Kontakt mit der deutschen Botschaft. Man solle Ruhe bewahren und Geduld haben. Carola Wiegand sagt, die Behörden seien um die Evakuierung bemüht gewesen: „Ihr werdet nicht vergessen“, zitiert sie die deutsche Botschaft.

Die Situation geht aber auch an der starken Frau nicht spurlos vorbei. „Jeder hatte seine Momente, wo man den Tränen nahe war.“ Während eines Telefonats mit ihrem Mann habe es „losgeknallt“. Um ihn zu schützen, täuscht sie schlechten Handyempfang vor. Am Ende gilt es für sie: „Runterschlucken und weitermachen.“

Khartum ist für die Münchnerin eigentlich ein „Zauberwort“: Schon als kleines Mädchen träumte Carola Wiegand von diesem fernen Land im nordöstlichen Afrika ‒ damals in den 1960er-Jahren. Ihr Großonkel hat in der Hauptstadt Khartum als Meteorologe gearbeitet und ihr Bilder von dem Land zwischen Wüste und Meer gezeigt.

Diese Faszination bringt die 67 alte Pasingerin Jahrzehnte später nach Nordafrika, wo sie mit einer neunköpfigen deutschen Reisegruppe, die aus vier Frauen und fünf Männern zwischen 35 und 81 Jahren besteht, eine zweiwöchige Rundreise unternehmen will. Zwölf Tage per Jeep zu Tempeln, schwarzen Pharaonen und Pyramiden durch die sengende Hitze, wo „Grün eine Seltenheit ist“, schildert Carola Wiegand. Bis sie der Krieg eben einholt.

Nach über einer Woche im Kriegsgebiet: Waffenruhe ermöglicht Ausreise

Tag 7, Freitag, 18 Uhr: Die Hoffnung wandelt sich endlich in Realität: Es wird eine einseitige Waffenruhe vermeldet, die ab Samstag letztlich von beiden Seiten eingehalten wird. Ihre Evakuierung wird Sonntag eingeleitet. Von Khartum aus wird die Reisegruppe von einem Fahrer, den der Hotelmanager organisiert hat, zu einem Militärflughafen gebracht ‒ 1,5 Stunden Fahrt. „Eine Fahrt in die Freiheit“, erzählt die 67-Jährige.

Trotz der Spuren des Krieges ‒ ein ausgebranntes Haus, vereinzelt Panzer, kaputte Militärfahrzeuge ‒ sei „die Katastrophe nicht auszumachen“. Das Leben scheint wieder in die Straßen zurückzukehren. Um 12:30 Uhr kommt der Kleinbus am Militärflughafen an. Es ist heiß auf dem wüstenhaften Militärgelände, die Sonne brennt vom Himmel runter, die Reisegruppe steht im Freien.

Auf Nachfrage darf sie sich ins Innere eines klimatisierten Gebäudes begeben. Etwa 200 Leute waren dort versammelt, schätzt Wiegand ‒ aus verschiedensten Ländern Europas. Aber auch Sudanesen mit Verbindungen nach Deutschland sind darunter.

Sieben Stunden später, um 19:30 Uhr, startet endlich der Flieger mit 101 Passagieren Richtung Jordanien. Und plötzlich ein Schockmoment: draußen Lichtblitze. Der Kapitän schreitet ein: „Wir wurden nicht beschossen.“ Es wurde lediglich die Selbstschutzanlage ausgelöst.

Um 23 Uhr landet das Flugzeug auf dem Militärflughafen in Jordanien, von wo aus es direkt nach Berlin geht. Nachdem sie die griechischen Inseln gesehen hatte, sei sie eingeschlafen.

Münchenerin nach über einer Woche im Kriegsgebiet im Sudan wieder Zuhause

Am Montag um 6 Uhr Ortszeit landet die Bundeswehrmaschine in Berlin. Für Carola Wieland geht es mit dem Shuttle zum Berliner Hauptbahnhof und dann zu ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter, die in der Hauptstadt leben. Dort gibt es Frühstück, eine Dusche und frische Kleidung ‒ die dringen nötig gewesen sei, scherzt Wiegand. Noch am selben Tag reist sie weiter nach München, wo sie von Ehemann und Sohn empfangen wird.

Information Am Dienstagabend, 25. April, landete der vorerst letzte Airbus A400M der Luftwaffe in Jordanien – an Bord noch einmal 78 Menschen. Damit stieg die Zahl der Evakuierten auf mehr als 700, darunter 200 Deutsche. Insgesamt hat die Bundeswehr Menschen aus rund 30 Nationen aus dem Sudan ausgeflogen. Quelle: Bundesregierung, Stand: 26. April

Wie es ihr heute geht? „Mir geht es sehr gut ‒ körperlich und seelisch. Ich bin froh, dass ich wieder zurück bin.“ Und so geht es bei der ehemaligen Ärztin für Innere Medizin wie gewohnt weiter. Wie fast jeden Donnerstag ist sie im Schwabing Marionettentheater „Kleines Spiel“ als Puppenführerin und Sprecherin zu sehen.

