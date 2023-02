Parkmeile im Süden: Erholung steigern, Lärm reduzieren

Die Gestaltung einer Parkmeile entlang der Drygalski Allee sorgt für viele Fragen

Teilen

Vom Südpark zum Kloster Warnberg und weiter in den Forstenrieder Park: Die Freiflächen entlang der Drygalski Allee sowie am südlichen Stadtrand sollen zu einer durchgängigen Parkmeile verbunden werden. © Fugmann Janotta und Partner

Die Parkmeile Südpark soll umgestaltet werden. Dazu stellten die Organisatoren gemeinsam vor den Bürgern das Konzept vor. Die Reaktionen auf die Pläne:

München-Süd ‒ Die Idee, die Parkmeile Südpark – Warnberger Riedel gemeinsam zu entwickeln, stieß auf große Resonanz bei den Anwohnern des Stadtbezirks 19. Über 100 Menschen beteiligten sich jetzt an einem Workshop zur Mitgestaltung des Areals.

Die Organisatoren – das Planungsreferat sowie das beauftrage Landschaftsarchitekturbüro Fugmann Janotta und Partner – stellten die ersten Eckpunkte des Konzeptes vor. Die Parkmeile werde abwechslungsreiche Stadtlandschaften durchqueren und sich aus Sportflächen, Kleingärten, Grünflächen, öffentlichen Einrichtungen, landwirtschaftlich genutzten Flächen und sowie Biotopflächen zusammensetzen. „Sie bildet damit heterogene Freiraumstrukturen, die wichtige Verbindungen aus der Innenstadt in die Landschaft darstellen“, sagte Philipp Königer, Abteilungsleiter Grün- und Freiraumplanung beim Planungsreferat.

Parkmeile im Süden: Umgestaltung bereitet Sorgen

Die Umwandlung einer über sechs Kilometer langen Freifläche entlang der Drygalski Allee in eine durchgängige Parkmeile bereitete allerdings vielen Teilnehmern große Sorgen. „Was möchten Sie da ändern? Wir sind mit allem zufrieden“, meldete sich eine Bürgerin zu Wort. Es gehe hier nicht um eine vollständige Neugestaltung, sondern vielmehr darum, den vorhandenen Freiraum planerisch in seiner Gesamtheit zu erhalten, zu qualifizieren und dessen Aufenthaltsqualität zu steigern, erklärte Königer daraufhin.

Laut dem Stadtentwicklungsplan Step 2040 werden an der Muttenthalerstraße, die zum markierten Bereich gehört, etwa 2000 Wohnungen errichtet. „Die Frage ist, ob wir dieses Vorhaben verhindern können, falls unser entsprechender Wunsch im Konzept berücksichtigt wird“, fragte eine Anwohnerin aus Solln. Der Abteilungsleiter Grün- und Freiraumplanung betonte, dass es nicht Ziel des unverbindlichen Konzeptes sei, die Bebauungspläne der Stadt zunichtezumachen.

Das abgeschlossene Konzept werde aber dem Stadtrat vorgelegt, „der entscheiden wird, was davon umgesetzt werden kann und welche Wünsche berücksichtigt werden können“, sagte Königer. Die Teilnehmer waren aufgerufen, ihre Ideen und Anregungen in Gruppenarbeit an Thementischen einzubringen.



Parkmeile im Süden: Erholung steigern, Lärm reduzieren

Eine Teilnehmerin der Gruppe „Wege und Landschaftsbild“ teilte Hallo mit, dass der Erhalt der „halbdörflichen“ Landschaft für sie von enormer Bedeutung sei. „Ich verbinde dieses Landschaftsbild mit meinem Heimatgefühl. Es darf hier kein urbanisiertes Gebiet durch Nachverdichtung entstehen“, sagte sie emotional. Dieter Huber, Teilnehmer der Gruppe „Aufenthalt und Erholung“, erklärte, dass die Aufenthaltsqualität des Gebietes durch den Schießlärm des Schützenvereins Hubertus wesentlich beeinträchtigt sei. „Wenn es im Gestaltungskonzept um die Steigerung der Erholungsqualität geht, dann muss man diesen Lärm deutlich reduzieren“, sagte Huber gegenüber Hallo.

Einen nächsten öffentlichen Workshop soll es im Frühling geben. Bei diesem werden auch Ergebnisse und Anregungen des aktuellen Workshops dargestellt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.