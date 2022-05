Thalkirchen, Fürstenried, Solln & Co. bekommen neuen Kulturgeschichtspfad - Historikerin erklärt Hintergründe

Die Postkarte aus dem Jahr 1900 zeigt den Maxhof mit Wohnhaus und Stall, errichtet 1804. © Historischer Verein Forstenried

Als einer der letzten Stadtbezirke hatte der 19. Münchner Bezirk noch keinen Kulturgeschichtspfad, doch das ändert sich bald. Historikerin Karin Pohl zu den Highlights:

MÜNCHEN-SÜD Thalkirchen ist bekannt für seine Wallfahrtskirche im Zentrum des ehemaligen Ortskerns. Fürstenried gilt mit seinem Schloss als das “kleine Nymphenburg Münchens” und Solln hat mit dem Warnberg mit 580 Metern den höchsten natürlichen Punkt der Stadt. Wer den Münchner Süden besser kennenlernen will, für den bietet sich ab 2023 die Möglichkeit, die versteckten Sehenswürdigkeiten per Rundgang zu erleben.

In Zusammenarbeit mit dem örtlichen Viertelgremium und dem Kulturreferat München erarbeitet Karin Pohl jetzt einen Kulturgeschichtspfad für den 19. Stadtbezirk. Es gibt bereits 21 davon, die als Broschüre oder als Online-Version kostenlos erhältlich sind.

Karin Pohl © privat

Kulturgeschichtspfad im Münchner Süden: Geschichte der Viertel greifbar

Die Historikerin ist gebürtige Münchnerin und seit 2009 verantwortlich für die moderne Art der Stadtführung. „Der Pfad ist ein Rundgang mit Stationen der Stadtgeschichte, versteckten Sehenswürdigkeiten und Wirkungsstätten von Persönlichkeiten, die München nachhaltig geprägt haben.” Aber auch die jüngere Geschichte findet ihren Platz. Die Sollner S-Bahn-Station wird immer mit dem Tod von Dominik Brunner verbunden sein. Er hatte eine Gruppe junger Männer aufgefordert, Jugendliche nicht mehr zu bedrohen.

Eine gewisse Routine hat Pohl bei der Erstellung der Kulturgeschichtspfade mittlerweile entwickelt. „Ich lese mich erst einmal gerne in den Bezirk ein, mit viel Literatur. Dann besuche ich die Orte, die ich sowieso schon kenne und die mir beim Spazieren oder durch die Topo­grafie neu ins Auge stechen.” Der Rundgang ist sowohl für Fußgänger als auch für Radler geeignet. Kleine Tafeln an Straßenschildern dienen zur Orientierung.



1991 wurde das Gut an der Maxhofstraße 17 abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Heute bewirtet dort das Gasthaus Maxhof. © Theresa Reich

Die Idee des Kulturgeschichtspfads hatte das Kulturreferat im Jahr 2004. Inzwischen haben fast alle Bezirke eine Geschichtstour, bis auf Altstadt-Lehel, Untergiesing-Harlaching, Sendling-Westpark und eben der 19. Die ersten acht Ausgaben erarbeitete Pohls Vorgängerin Ulrike Härendel, ehe Pohl 2009 die Aufgabe übernahm.



Kulturgeschichtspfad für Münchner Süden: Kleine Highlights und versteckte Geschichten im Vordergrund

„Statt mit Gedenktafeln die Stadt zuzupflastern haben sich BA und Kulturreferat darauf geeinigt, mit den Pfaden vor allem kleine Highlights und versteckte Geschichten zu beleuchten“, erklärt Pohl. Die Historikerin spricht bei ihrer Recherche auch immer mit Experten für den jeweiligen Stadtteil. Im Fall des 19. Bezirks sind das zum Beispiel Ernst Ziegler vom „Historischen Verein Forstenried“ und Flößereiexpertin Helga Lauterbach aus Thalkirchen.



Der Aufstieg der Nationalsozialisten und die Einzelschicksale aus dieser Zeit werden in allen Geschichtspfaden intensiv behandelt. Dem jüdischen Arzt Kurt Lichtwitz (1881-1933) will sich Pohl auf jeden Fall widmen. Er geriet 1933 ins Visier der SA und starb unter ungeklärten Umständen.

„Mir ist es wichtig, vor allem diese grausamen Einzelschicksale der NS-Zeit ins Gedächtnis der Leute zu bringen. München ist von allen deutschen Städten am engsten mit den Anfängen der Nationalsozialisten verbunden, und davon zeugen viele Orte in dieser Stadt.”



Historische Fotos versetzen die Spaziergänger in die damalige Zeit zurück. Pohl wählt dafür beispielsweise Bilder aus dem Stadtarchiv oder der Staatsbibliothek aus. Der Historikerin gefällt besonders die Vielfalt der Recherchen: „Von der technischen Geschichte über Politikerkarrieren bis zu den jüdischen Schicksalen in der NS-Zeit. Das macht die Arbeit für mich so spannend und wertvoll.”



Florian Hölzl

