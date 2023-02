SWM öffnen wieder Saunen in München und heben Wasser-Temperatur in Schwimmbädern an ‒ aber mit Ausnahmen

Von: Jonas Hönle

Die SWM öffneen wieder Saunen in München und heben die Wasser-Temperatur in Schwimmbädern an. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

In München öffnen wieder alle Saunen und in den Schwimmbäder heben die SWM die Wasser-Temperatur an - es gibt aber Ausnahmen. Alle Details...

München ‒ Gute Nachrichten für alle Sauna- und Schwimmbad-Fans in München. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt werden wieder alle Saunen geöffnet und die Wasser-Temperatur in den Becken wird wieder angehoben. Das teilten die Stadtwerke München (SWM) am Mittwoch mit.

Es gibt allerdings Ausnahmen: Um weiterhin Energie zu sparen bleibt das Dante-Winterwarmfreibad jedoch weiterhin geschlossen und im Michaelibad wird die aktuell niedrigere Wasser-Temperatur beibehalten.

SWM öffnet alle Saunen in München und hebt die Wasser-Temperatur in den Schwimmbädern an

Grund für die Entscheidung der SWM Saunen wieder zu öffnen und die Wasser-Temperatur in den Schwimmbäder zu heben ist der bisher milde Winter und die gefüllten Gasspeicher.

Mittlerweile würde die Bundesnetzagentur die Lage als weniger angespannt als zu Beginn des Winters einschätzen und „eine Gasmangellage in diesem Winter“ für „unwahrscheinlich“ halten.

Die Schwimmbäder und Saunen in München kehren daher zum Beginn der Faschingsferien ab Freitag, 17. Februar zum gewohnten Betrieb zurück. Das bedeutet...

Die Becken-Temperatur wird in allen Hallenbädern – außer im gasbeheizten Michaelibad – wieder auf die Normaltemperaturen eingestellt, die vor den Energieeinsparungsmaßnahmen galten. Dies gilt für alle Becken im jeweiligen Bad.

Die Saunen an allen Standorten (außer im Dantebad und im nach dem Brand weiterhin geschlossenen Prinzregentenbad) öffnen wieder und stehen für die Besuchern zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.

Dantebad in München bleibt über den Winter geschlossen - Wasser-Temperatur im Michaelibad bleibt niedrig

Da das Dantebad mit seinen im Freien liegenden Becken zwischen Oktober und März dreimal so viel Heizenergie wie der Durchschnitt der restlichen zehn in dem Zeitraum geöffneten Bäder in München verbrauche, bleibt es über den Winter weiterhin geschlossen

Ebenso bleibt die niedrigere Wasser-Temperatur im einzigen direkt mit Gas versorgten Michaelibad bestehen.

