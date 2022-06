Musikalisches Cross-Over-Projekt „Münchner Spots“ zeigt an verschiedenen Orten: So klingt die Stadt

Von: Sabina Kläsener

Das musiklische Cross-Over-Projekt findet an drei Abenden im Juni und Juli an mehreren Orten in München statt. © dpa/Felix Hörhager

Symphoniker treffen Jazz-Quartett: An mehreren Orten fängt das musikalische Cross-Over-Projekt an drei Abenden im Juni und Juli ein, wie die Stadt klingt.

München - „Wir wollen die Stadt zum Klingen bringen“, erklärt Obi Jenne. Der Jazz-Schlagzeuger hat gemeinsam mit Libor Šíma ein einzigartiges Projekt konzipiert, um urbane Plätze musikalisch auszuloten – , die „Münchner Spots“. An drei Abenden im Juni und Juli spielen die Münchner Symphoniker und das Obi Jenne Quartett ein zweigeteiltes Cross-Over-Programm: zuerst klassische Stücke, die eine Verbindung zu München haben, wie Mozarts „Idomeneo“, uraufgeführt 1781 im Cuvilliéstheater. Danach folgen je drei „Spots“ in Suiten mit sinfonischem Ansatz.

Münchner Symphoniker treffen Jazz-Quartett: Cross-Over-Projekt im Juni und Juli

„Wir wollten die Plätze in ihrer Stimmung einfangen.“ Und so ist auch die Architektur der jeweiligen Orte eingeflossen, ebenso die Geschichte, aber auch Lyrik. Jenne hat bereits viele Konzerte in München gespielt, in den Konzertsälen, in den Clubs, bei den großen Open Airs. „Daher kannte ich viele Orte. Wir sind nochmals durch die Stadt gefahren, um uns inspirieren zu lassen.“

Doch wie äußert sich das musikalisch? Bei der Suite des Olympiaparks kann man das Thema der Hymne von 1972 erkennen. Passend zum Dichtergarten nahe dem Hofgarten wird die Musik mit einem Jazz-Walzer ruhiger – es wird aber auch improvisiert. Beim Stachus trifft die Architektur, der Neo-Barock, auf das geschäftige Treiben. „Es wird mit Tempo, Lautstärke und musikalischen Gegensätzen gespielt, um die Orte einzufangen.“

Jazz-Schlagzeuger Obi Jenne ist Mitinitiator des einzigartigen Musikprojekts. © Ralph Steckelbach

Manche Orte klingen bei den „Spots“ anders, als manche es vermuten, wie bei der Theresienwiese: „Hier darf man keinen Defiliermarsch oder Musik zum Schunkeln erwarten.“ Die Suite habe einen tanzbaren Groove. Es spielen auch Blechbläser, aber eher funky.

Musikalisches Cross-Over-Projekt: So klingen urbane Plätze in München

Jenne wünscht sich schon lange, dass das klassische Programm geöffnet wird, offener gedacht werde. Daher auch das Experiment. „Die Stücke gehören zu München, wurden für die Stadt komponiert.“ Sie entstanden innerhalb von zwei Jahren, die Aufführung musste wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben werden.



Weitere „Spots“ sind der Viehhof, die Pinakothek und die Herz-Jesu-Kriche. „Den Odeonsplatz hatten wir zu Beginn auch auf der Liste, dann wieder verworfen, weil man auch durch das Klassik-Open-Air schon ein Bild vom Platz im Kopf hat.“ Die jeweiligen „Spots“ werden bei den Konzerten in den Bavaria Musikstudios nicht optisch untermalt, um nichts vorzugeben. „Jeder soll das empfinden, was er oder sie mit dem Ort verbindet.“

Die Stücke werden auch bewusst nicht in einem Konzerthaus gespielt. „So haben wir Kontakt zu den Zuschauern, können deren Feedback direkt mitbekommen.“ Das Interesse ist groß: Die Juli-Konzerte sind ausverkauft. Restkarten für das Konzert am Samstag, 11. Juni, in den Bavaria Musikstudios, Schornstraße 13, gibt es für 29,40 Euro auf www.muenchenticket.de.

