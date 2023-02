Unbekannter raubt Corona-Teststation in München mit Schusswaffe aus ‒ Große Polizei-Fahndung mit Hubschrauber

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Polizei sucht einen unbekannten Täter nach einem Überfall auf eine Corona-Teststation mit einer Schusswaffe. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Fahndung mit Hubschrauber: Nach einem Überfall mit einer Schusswaffe auf eine Corona-Teststation in München sucht die Polizei den Täter.

München / Berg am Laim ‒ In München hat ein unbekannter Täter einen Container einer Corona-Teststation mit einer Schusswaffe überfallen. Die Polizei fahndete erfolglos mit über 20 Streifen und einem Hubschrauber nach dem Mann auf der Flucht.

Täter raubt Corona-Teststation mit Schusswaffe aus - Polizei-Fahndung mit

Der Notruf wegen des Raubes ging bei der Polizei am Mittwoch, gegen 11 Uhr, ein. Nach dem bisherigen Erkenntnissen ging der Täter mit einer schwarzen Sturmhaube bekleidet in den Container einer Corona-Teststation in Berg am Laim und forderte mit vorgehaltener Schusswaffe Bargeld.

Ein Angestellter der Teststation übergab dem Räuber mehrere Hundert Euro. Mit der Beute flüchtete dieser anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Das Münchner Kommissariat Raubdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei München sucht Zeugen und veröffentlicht Täter-Beschreibung

Den Täter konnte er wie folgt beschreiben:



Männlich, 180 cm groß, dunkle Hautfarbe.

Bekleidet mit Arbeitskleidung, schwarze Sportschuhe, schwarze Sturmhaube mit Sehschlitz.

Führte einen schwarzen Stoffbeutel der Fa. Lidl mit sich.

War mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe bewaffnet.

Polizei München sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Baumkirchnerstraße, Berg-am-Laim- Straße und Hermann-Weinhauser-Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.