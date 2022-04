Immer weniger Bäume in München ‒ Bund Naturschutz veranstaltet Aktionswoche zum Tag des Baumes 2022

Damit sich mehr Münchner für den Erhalt der Bäume in der Stadt einsetzen, veranstaltet der Bund Naturschutz eine Aktionswoche zum internationalen Tag des Baumes. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

Zum Tag des Baumes 2022 veranstaltet der Bund Naturschutz eine Aktionswoche und klärt die Münchner über den schwindenden Baumbestand und dessen Folgen auf.

München - In den vergangenen Jahren hat der Baumbestand in der Landeshauptstadt stetig abgenommen. Nach Recherchen des Bund Naturschutz wurden in München seit 2011 rund 20.000 Bäume ersatzlos gefällt. Auch wenn die Zahlen für das Jahr 2021 noch nicht vorliegen, gehen Experten davon aus, dass sich der Abwärtstrend weiter fortgesetzt hat.

Negative Bilanz seit vielen Jahren: Münchens Baumbestand schwindet deutlich

Obwohl der Baumbestand auf öffentlichen Flächen entlang von Straßen, in Parks und Grünanlagen wächst - zwischen 400 und 1.300 neue Bäume werden laut Baureferat Gartenbau seit 2011 pro Jahr neu gepflanzt - ist die Bilanz für München negativ. Das liegt laut Bund Naturschutz an immensen Verlusten von Bäumen auf Privatgrundstücken, die in den Zahlen seitens der Stadt nicht berücksichtigt werden.

Als Hauptfaktor für die vielen Baumfällungen in München sieht der Bund Naturschutz daher die Nachverdichtung zur Schaffung von Wohnraum. Hinzu kommen Krankheiten und Schädlingsbefall, die dazu führen, dass Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen, sowie der voranschreitende Klimawandel mit einem höheren Risiko für Stürme, Starkregen, Hitze und Trockenheit.

Bund Naturschutz veranstaltet Aktionswoche zur Bedeutung der Bäume in der Stadt

Der Bund Naturschutz möchte mit der Aktionswoche über die Risiken des schwindenden Baumbestands in München aufklären, Verständnis schaffen und für die Sicherung der Bäume werben.

Aktionswoche zum internationalen Tag des Baumes Zum internationalen Tag des Baumes beginnt am 25. April eine Aktionswoche im Siemens Sportpark (Siemensallee 61). Eine Woche lang werden Plakate mit den wichtigsten Fakten zu den Bäumen in der Stadt aufgehängt und zusätzlich findet am 30. April von 10 bis 18 Uhr ein Familientag statt. Neben einem Infostand sind Aktionen wie ein Rundgang, ein Baum-Quiz und eine Mal- und Bastelaktion geplant.

