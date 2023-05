Tag der offenen Tür bei der Stadt: Ein Blick hinter die Kulissen der Verwaltung in München

Von: Ursula Löschau

Teilen

Am 6. Mai ist Tag der offenen Tür bei der Stadt. Die Verwaltung lässt Münchner hinter die Kulissen blicken. (Symbolbild) © Michael Nagy/Presseamt

Am Tag der offenen Tür lässt die Stadt Münchner hinter die Kulissen der Verwaltung blicken. Diese kostenfreien Angebote erwarten Sie am Samstag, 6. Mai:

München ‒ Einmal selbst vom Rathaus-Balkon winken, in die Münchner Unterwelt abtauchen oder ins Herz des Verkehrsleitsystems der Stadt schauen: Diese und viele weitere persönliche Eindrücke von der Arbeit der verschiedenen städtischen Verwaltungsstellen und Einrichtungen ermöglicht der Tag der offenen Tür der Stadt München am Samstag, 6. Mai.

Nach drei Jahren Pause lädt Oberbürgermeister Dieter Reiter nun wieder ein: „Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen, nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie sich selbst ein Bild von den städtischen Einrichtungen und der Arbeit Ihrer Stadtverwaltung.“

Tag der offenen Tür bei der Stadt München nach Corona-Pause zurück

Zuletzt gab es das 2019. Coronabedingt musste die Veranstaltung, die normalerweise im zweijährigen Turnus stattfindet, pausieren. 2021 wurden virtuell Einblicke geboten. Diesmal aber sollen die Münchner wieder alles hautnah erleben können, und zwar von 10 bis 16 Uhr im Rathaus, auf dem Marienplatz und an vielen Stationen im ganzen Stadtgebiet.

Im Rathaus öffnen sich die Türen vieler Räume: vom OB-Büro über geschichtsträchtige Sitzungs-Zimmer bis zur Kantine und den Rathausturm mit Blick über die Stadt. Die unterschiedlichen Referate informieren über aktuelle Themen und Projekte. Erstmals dabei: das Mobilitäts- und das IT-Referat. Beide entstanden nach 2019.

Auch ein Blick in das Büro von Oberbürgermeister Dieter Reiter ist am Tag der offenen Tür möglich. © Ralf Kruse/LHM

Rund um den Marienplatz ist ebenfalls viel geboten. Das Referat für Klima- und Umweltschutz erklärt zum Beispiel, wie München klimaneutral werden soll, zudem gibt es Sportangebote, Radtouren durch die Innenstadt und nicht zuletzt den Bücherbus.

Tag der offenen Tür in München: Hier werden Einblicke in städtische Dienststellen geboten

Auch vor Ort in den Vierteln stellen städtische Dienststellen ihre Arbeit vor, bieten Einblicke und Gesprächsmöglichkeiten, die es im Arbeitsalltag für gewöhnlich nicht gibt: Die Münchner Stadtentwässerung nimmt Bürger mit in den bis heute genutzten Kanal an der Akademiestraße der im Jahr 1884 erbaut wurde. Die Schauburg, das Theater für junges Publikum an der Franz-Joseph-Straße 47, zeigt, was vor, auf und hinter der Bühne geleistet wird.

Die Münchner Stadtentwässerung nimmt Bürger mit in den bis heute genutzten Kanal an der Akademiestraße. © Münchner Stadtentwässerung

Wer wissen möchte, wer für den zuverlässigen Betrieb von Münchens Straßen- und Tunnelleuchten, Ampeln, Beschilderungen sowie Parkscheinautomaten sorgt, ist im Technischen Betriebszentrum (TBZ) an der Schragenhofstraße 6 richtig. In der dort ansässigen Verkehrsleitzentrale arbeitet das Baureferat eng mit Teams des Mobilitätsreferats und der Polizei zusammen.

Tag der offenen Tür bei der Stadt München am Samstag, 6. Mai

An einem Infostand beim Aussichtsturm an der Aubinger Allee geht es zur gleichen Zeit um Münchens jüngsten Stadtteil Freiham und Fragen städtebaulicher Projektentwicklung. Im Gegensatz dazu ist das Westend ein gewachsenes, altes Viertel. Doch auch dort gibt es große Veränderungen, wie mehrere Rundgänge mit der städtischen Wohnungsgesellschaft GWG aufzeigen.

Die Münchner Forstverwaltung bewirtschaftet rund 5000 Hektar Wald in einem Umkreis von 50 Kilometern. Über die Auswirkungen des Klimawandels informiert eine Führung im Sendlinger Wald. Auch die Sendlinger Feuerwehr an der Aidenbachstraße 7 öffnet am 6. Mai ihre Türen ‒ wie übrigens die meisten Feuerwachen in der Stadt. Sie bieten Führungen, Fahrzeugschauen oder Erste-Hilfe-Training an.

Die Angebote sind alle kostenfrei, die meisten können die Besucher ohne Voranmeldung nutzen. Für welche Touren man sich Teilnahmekarten sichern muss, steht im Programmheft, das in der Stadt-Information im Rathaus ausliegt.

Das Programm ist auch im Internet auf der Website der Stadt München abrufbar.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.