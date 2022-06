Wohnen wie die Vorreiter ‒ Zum Tag der offenen Wohnprojekte in München

Von: Sebastian Obermeir

In Wohnprojekten schließen sich Menschen zusammen, die ähnliche Vorstellungen vom Wohnen und Leben verbindet. © Katharina Winter

Gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte boomen in der Stadt – Welche Häuser dieser Art in und um München bisher umgesetzt wurden, lernen Sie hier kennen...

München - Eine wunderschöne Wohnung, nette Nachbarn und keine steigenden Mieten – für viele jener Münchner, die diesen Traum leben, verlief der Weg dorthin über gemeinschaftliche Wohnprojekte. „Dabei schließen sich Menschen in Mietgruppen, Baugemeinschaften, im Mietshäusersyndikat oder in Genossenschaften zusammen“, erklärt Natalie Schaller von der Mitbauzentrale München. Bei einem Aktionstag (siehe Kasten) kann man sich ein Bild machen, welche Häuser in und um München bisher so umgesetzt wurden.

Boom gemeinschaftsorientierter Wohnprojekte in München: Diese Möglichkeiten es

Die häufigste Form ist die Genossenschaft. „Dabei ist man Vermieter und Mieter zugleich. Man erwirbt Mitgliedsanteile an der Genossenschaft“, erklärt Schaller. Das Wohnrecht gilt dann lebenslang, die Wohnung kann nicht vererbt werden. Mit dem Bau soll kein Gewinn erwirtschaftet werden, allein die Kosten sollen gedeckt werden. Das heißt: „Die Miete ist vom Mietmarkt entkoppelt.“



Außerdem zeichnen sich gemeinschaftliche Projekte oft durch Ideenreichtum und Innovationskraft aus, so Schaller. „Sie leisten wertvolle Beiträge für die Stadtgesellschaft. Sie sind Vorreiter bei Mobilitätskonzepten und in Nachhaltigkeitsfragen. Sie zeigen: Man kann auch anders bauen.“ Warum? „Weil die Leute selber entscheiden, in welche Werte sie investieren. Weil sie wissen, welche Angebote im Quartier benötigt werden.“

150 Baugenossenschaften gibt es etwa in München. Aber: Viele nehmen keine neuen Mitglieder mehr auf. 20 Genossenschaften hat die Mitbauzentrale bereits bei ihrer Gründung beraten. Tendenz steigend. Im aufgeheizten Münchner Immobilienmarkt blieben ihnen vor allem in städtischen Neubauquartieren Möglichkeiten. „Dort schreibt die Stadt 40 Prozent der Grundstücke für gemeinschaftliche Wohnformen aus. Das ist sehr viel im bundesweiten Vergleich.“

In Neufreimann waren gerade Grundstücke ausgeschrieben. „Da kommen aber noch Bauabschnitte. Ich denke, es bestehen schon Chancen, dort Teil eines Projekts zu werden“, sagt Schaller.

Hereinspaziert beim „Tag der offenen Wohnprojekte“ Vom Domagkpark zum Ackermannbogen bis nach Riem: 39 gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte und Initiativen – Genossenschaften, Baugemeinschaften und Vereine – öffnen am Samstag, 25. Juni, von 10 bis 19 Uhr ihre Türen. So können Bürger die unterschiedlichen Bau-­, Wohn- und Lebenskonzepte kennenlernen. Treffpunkte und Infos unter: www.mitbauzentrale-muenchen.de.

