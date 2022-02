Tankstellen-Überfall in München: Täter bedroht Angestellten mit Schusswaffe ‒ Polizei-Einsatz mit Hubschrauber

Brand am U-Bahnhof Fürstenried West: Feuerwehr-Einsatz am frühen Sonntag ‒ Imbiss steht in Flammen

Bei einem Brand-Einsatz am U-Bahnhof Fürstenried West musste die Feuerwehr München einen Imbiss löschen - Dieser stand am frühen Sonntag lichterloh in Flammen.