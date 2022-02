Überfall-Serie auf Tankstellen in München: Polizei schnappt Räuber und informiert über Stand der Ermittlungen

Von: Jonas Hönle

Ein unbekannter Täter bedroht Angestellte bei Raubüberfall auf Tankstelle in Kapuzinerstraße mit Faustfeuerwaffe. (Symbolbild) © Ina Fassbender/dpa

Nach der Überfall-Serie auf Tankstellen in München informiert die Polizei über den aktuellen Stand der Ermittlungen und die Festnahme des Täters.

Die Polizei in München hat einen Serien-Räuber festgenommen. Der Täter hatte seit Anfang des Jahres insgesamt elf Tankstellen-Überfälle verübt und dabei die Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht.

Überfall-Serie auf Tankstellen in München: Festnahme des Täters - Polizei informiert über Ermittlungen

Wie die Polizei am Donnerstag bei einer Pressekonferenz berichtet, wurde der Räuber aufgrund eines DNA-Treffers überführt und am 22. Februar an seiner Wohnanschrift in der Ludwigsstraße vom SEK festgenommen. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.

Laut Polizei gestand der Täter nach seiner Festnahme alle elf Überfälle. Der Mann ist u.a. wegen Diebstahl und räuberischer Erpressung polizeibekannt.

Die Ermittlungen zu der Überfall-Serie auf Tankstellen in München liefen bereits seit bei dem letzten Polizei-Einsatz in der Martin-Luther-Straße.

Serien-Räuber verübt elf Überfälle auf Tankstellen in München

Im Zeitraum zwischen dem 05. Januar bis zum 15. Februar kam es nach Polizei-Angaben zu der Überfall-Serie auf Tankstellen in München. Der Räuber führte immer einer Schusswaffe mit sich. Dabei handelt es sich nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen um eine Soft-Air-Waffe, die nicht von einer echten Pistole zu unterscheiden sei. Er bedrohte die Angestellten in der Tankstelle und forderte Bargeld. In manchen Fällen nahm er auch noch Zigaretten und alkoholische Getränke mit.

In neun Fälle trug der Täter die Waffe in seinem Hosenbund und bedroht die Tankstellen-Angestellten indem er sein Oberteil hochschob und so die Schusswaffe präsentierte. Bei drei Überfällen zog der Räuber die Waffe, zielte jedoch nicht direkt auf die Angestellten.

Dem Räuber droht eine hohe Gefängnisstrafe. Da es sich nicht um eine echte Schusswaffe handelte und der Täter frühzeitig gestand, könnte sich letztendlich strafmildern auswirken.

