BMW-Open in München: Volle Ränge und zwei Top-Ten-Spieler

Von: Marco Litzlbauer

Die BMW Open in München sollen heuer vor Zuschauern und mit Alexander Zverev und Casper Ruud stattfinden. © dpa/Sven Hoppe

Doppelte Freude bei Tennisfans in München: Für die BMW Open 2022 haben sich nicht nur gleich zwei Top-Ten-Spieler angesagt, es soll auch „volle Hütte“ erlaubt sein.

München - „Am 23. April schaut die Welt wieder nach München“, so die Hoffnung der Veranstalter der BMW Open. Und das nicht nur an den TV-Geräten. Das Tennisturnier am Aumeister soll heuer wieder vor Zuschauern stattfinden.

BMW Open 2022 in München: Sascha Zverev und Casper Ruud schlagen auf

„Volles Haus sollte funktionieren, das bekommen wir von offizieller Seite signalisiert“, sagt Fabian Tross, stellvertretender Vorsitzender des gastgebenden Vereins MTTC Iphitos München. Auch das Rahmenprogramm soll nach aktuellem Stand in vollem Umfang stattfinden.

Sportlich attraktiv wird es auf jeden Fall. Neben der Nummer drei der ATP-Weltrangliste, Sascha Zverev, wird auch Vorjahres-Halbfinalist Casper Ruud wieder in München antreten. Bedeutet: Erstmals seit vielen Jahren schlagen in München wieder zwei Top-Ten-Spieler auf.

BMW Open 2022 in München: Zverev und Ruud greifen erst spät ins Turnier ein

Ruud war der Presserunde dann auch live zugeschaltet. Er freue sich nicht nur auf „Schnitzel und Apfelschorle“, sondern habe auch vor, sich den Turniersieg und damit einen BMW zu sichern.



Zverev werde nach aktuellem Stand am Mittwoch ins Turnier einsteigen, Ruud am Donnerstag. Da die Tage Freitag bis Sonntag schon beinahe ausverkauft seien, gelte es auch just diese beiden Tage zu nutzen, wenn man diese Spieler sehen wolle.



BMW Open 2022: Patrik Kühnen äußert sich zu Zverev-Ausraster in Acapulco

Auch die Ereignisse beim Tennisturnier in Acapulco vor wenigen Tagen wurden angesprochen, als Zverev nach einem heftigen Wutausbruch und Schlägen gegen den Schiedsrichterstuhl disqualifiziert worden war.

Turnierdirektor Patrik Kühnen: „Ein emotionaler Ausbruch, der in dieser Form inakzeptabel ist. Der Ausschluss des Titelverteidigers war hart, aber richtig.“

Dennoch müsse man auch sehen, dass Zverev seinen Fehler eingesehen und sich bei allen Verantwortlichen und dem Schiedsrichter entschuldigt habe. Deshalb müsse man „da jetzt einen Strich drunter ziehen“.

