Theater-Vorstellungen in München wegen Krankheitsfällen abgesagt ‒ Legt Corona die Kultur lahm?

Von: Jonas Hönle

Das Deutsche Theater und das Gärtnerplatztheater in München haben Vorstellungen wegen Krankheitsfällen abgesagt. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Das Deutsche Theater und das Gärtnerplatztheater mussten Vorstellungen wegen Krankheitsfällen absagen - Und die Corona-Inzidenz in München steigt.

Die Corona-Inzidenz in München steigt immer weiter an und es mussten schon zwei Kultur-Vorstellungen wegen Krankheitsfällen abgesagt werden.

Wie das Deutsche Theater in München am Freitag mitteilt, kann die Vorstellung von CATS heute um 19.30 Uhr wegen Ausfällen bei Cast und Crew nicht stattfinden.

Den Kunden würden die Tickets erstattet werden. Man sei jedoch zuversichtlich, dass die Shows am Wochenende stattfinden können.

Bereits am Donnerstag gab das Gärtnerplatztheater in München bekannt, dass die ursprünglich am 29. Juni geplante Premiere von Gaetano Donizettis Oper »Rita« aufgrund von Krankheitsfällen im Ensemble auf Sonntag, den 10. Juli um 15.00 Uhr verschoben werden muss.

Legt Corona die Kultur in München lahm? Gärtnerplatztheater und Deutsches Theater sagen Vorstellungen ab

Ob noch weitere Kultur-Veranstaltungen in München abgesagt oder verschoben werden müssen, steht derzeit noch nicht fest.

Sicher dagegen ist, dass die Omikron-Variante BA.5 mittlerweile in Deutschland dominiert und die Corona-Inzidenz auch in München (564,0) und Bayern (580,0) immer weiter steigt. So wurden in der Landeshauptstadt am Donnerstag 2.111 neue Corona-Fälle und 2 weitere Todesfälle gemeldet.

Trotz der steigenden Zahlen wird der kostenlose „Bürgertest“ in Deutschland abgeschafft. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach seien die Kosten dafür zu hoch. Der Corona-Schnelltest kostet künftig drei Euro.

