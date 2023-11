Bürgerversammlung Sendling-Westpark: Verlängerung der Tempo-30-Beschränkung in der Hansastraße?

Eine Ausweitung der Geschwindigkeitsbegrenzung von der Hansastraße in die Straße „Am Westpark“ wird erneut geprüft. © Leonie Forth

Verlängerung der Tempo-30-Beschränkung in der Hansastraße? Tram-Westtangente und Wärmeplan weitere Themen auf der Bürgerversammlung Sendling-Westpark.

München / Sendling-Westpark ‒ Sie wird schon länger gefordert, wurde abgelehnt und stand jetzt bei der Bürgerversammlung für Sendling-Westpark wieder auf der Agenda: Die Tempo-30-Beschränkung in der Hansastraße soll ausgeweitet werden bis in die Straße „Am Westpark“.

Es war der letzte Antrag (weitere siehe Kästen), den Versammlungsleiter Dominik Krause, neuer Zweiter Bürgermeister von München, gegen kurz nach 21 Uhr in der neuen Turnhalle an der Gilmstraße verlas. Erneut stimmte eine große Mehrheit dafür. Und inzwischen besteht Hoffnung auf Umsetzung ‒ denn möglicherweise ist es in dem betreffenden Straßenabschnitt zu laut.

Münchens neuer 2. Bürgermeister Dominik Krause. © Andreas Gregor

Wegen Kita: Zwischen Ortler-/Margaretenstraße und Fuggerstraße bereits Tempo-30-Beschränkung

In der Vergangenheit konnte in der südlichen Hansastraße bereits eine Geschwindigkeitsbeschränkung im Abschnitt zwischen Ortler-/Margaretenstraße und Fuggerstraße angeordnet werden, da sich auf diesem Teilstück eine Kita befindet. Nach Norden macht die Hansastraße dann einen Knick und läuft wie ein Knie weiter als „Am Westpark“, bevor sie Richtung Nordwesten wieder als Hansastraße weiterführt.

Auch in der Ausbuchtung „Am Westpark“ befinden sich mehrere Kindertagesstätten, es herrsche reger Hol- und Bringverkehr der Eltern und überhaupt werde dieses Straßenstück regelmäßig mit hoher Geschwindigkeit befahren, begründete die Antragstellerin die Forderung. 2020 ereignete sich in der Kurve ein tödlicher Verkehrsunfall.

Bereits im Herbst 2021 hatte die Bürgerversammlung Sendling-Westpark für einen entsprechenden Antrag votiert. Im vergangenen Sommer kam jedoch die Absage des zuständigen Mobilitätsreferats (MOR). Das Problem: Die Einrichtungen für Kinder haben keine direkten Zugänge zur Straße, sondern diese befinden sich jeweils zurückversetzt. Die Gefahr, dass sich Kinder von den Eingängen losreißen und unmittelbar auf die Straße laufen, bestünde dort nicht.

Mobilitätsreferat prüft Antrag zur Verlängerung der Tempo-30-Beschränkung

Heuer im Mai hat sich dann der örtliche BA erneut per Antrag für das Anliegen eingesetzt. Die Lokalpolitiker betonten, dass es nicht das Entscheidungskriterium sein sollte, ob die Zu- und Ausgänge dieser Kitas nun direkt auf dem Gehweg liegen oder ein paar Meter zurückversetzt sind. Der Antrag wird aktuell von der Verwaltung bearbeitet.

Hallo hat beim MOR nachgehakt: „Vor dem Hintergrund, dass in der Straße ‚Am Westpark‘ mehrere Kitas gebündelt, wenn auch nicht mit direktem Zugang zur Straße, liegen und vor dem Hintergrund der punktuell grenzwertigen Lärmsituation vor Ort prüft das Mobilitätsreferat derzeit die Möglichkeit einer Erweiterung der Tempo-30-Regelung“, sagt Sprecherin Christina Warta. Es stehe aber noch kein Ergebnis fest.

Kinder und Jugendliche haben das Wort Der Bezirksausschuss möchte auch die jüngeren Viertelbewohner Sendling-Westparks zu Wort kommen lassen und erfahren, welche Wünsche und Forderungen diese haben. Daher veranstaltet er nun erstmals eine Kinder- und Jugendversammlung. Sie findet am Mittwoch, 29. November, um 16 Uhr im Orangehouse des Feierwerks, Hansastraße 39-41, statt. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren aus dem Stadtbezirk können dort einzeln, als Gruppe oder als Schulklasse ihr Anliegen vortragen und Anträge stellen. Alle Anträge, die in der Versammlung mit Mehrheit beschlossen werden, übernimmt dann der Bezirksausschuss und leitet sie an die zuständigen Stellen weiter. Gruppen und Schulklassen sollen sich vorab unter der Telefonnummer 57 93 85 66 oder per E-Mail an ba7@muenchen.de anmelden.

Wärmeplan Wie es um die Versorgung mit Fernwärme im Stadtbezirk stehe, wollte ein Bürger wissen. Ein städtischer Mitarbeiter erklärte, dass das Referat für Klima und Umwelt (RKU) derzeit zusammen mit den Stadtwerken die „Kommunale Wärmeplanung“ erarbeite. Im ersten Quartal 2024 soll der Wärmeplan in den Stadtrat eingebracht werden. Im nächsten Schritt hätten Münchner die Gelegenheit, sich im Rahmen einer Öffentlichkeitsbeteiligung dazu zu äußern, erklärt Gesine Beste vom RKU auf Nachfrage. Erst danach werde der Wärmeplan endgültig verabschiedet.

Weitere Anträge Auch bei der Bürgerversammlung in Sendling-Westpark stellten Kritiker der Tram-Westtangente Anträge, das Projekt zu stoppen. Wie in Laim musste ausgezählt werden, allerdings konnten sich die Gegner diesmal nicht durchsetzen. Zugestimmt wurde unter anderem Anträgen für mehr gesellschaftliche Teilhabe von Älteren, Bäume vor dem „Tatz“, eine Wiederaufnahme der Planungen für einen Autobahnsüdrings, oder die Versetzung eines Schildes im Parklizenzgebiet „Eichendorffplatz“, das den Gehweg verschmälert.

