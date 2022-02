Pläne für die Schwimmbad-Saison in München ‒ SWM führen im Sommer neues Ticket-System für Freibäder ein

Von: Marie-Julie Hlawica

Teilen

Das Dantebad öffnet zur Freibadsaison 2022 wieder seinen Außenbereich für die Badegäste. Wer rein will, muss im dritten Corona-Sommer schon beim Reservieren zahlen. © SWM/Denise Krejci

Die SWM planen den Eintritt in die Sommerbäder 2022 neu zu regeln. In der Sommer-Saison sollen Reservierungen über ein digitales Ticket-System mit Vorkasse laufen.

Wer im letzten Sommer mit Kind und Kegel spontan in eines der Münchner Freibäder wollte, brauchte seine Bade­sachen an sonnigen Wochenenden erst gar nicht einpacken: Entweder war das nächstgelegene Bad oder gleich sämtliche Schwimmanlagen Tage vorab ausreserviert oder es gab nur noch wenige Termine zu ungelegenen Zeiten.

Das – wie auch der schwungvolle Ebay-Handel mit Reservierungen oder die Blockade verschiedenster Badezeiten durch eine anonyme Person – soll sich heuer nicht wiederholen.

„Wir planen in dieser Saison die Einführung eines digitalen Ticketsystems für die Freibäder“, verspricht eine SWM-Sprecherin auf Hallo-Nachfrage. Denn immerhin 670 000 Badegäste zählte man nach der Münchner Sommer-Saison 2021.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

SWM-Pläne: Neues Ticket-System für Freibäder in Sommer-Saison mit Vorkasse in München

Auch aus dem Stadtrat gibt es weit vor der neuen Freibadsaison, die in München immer am 1. Mai startet, von Andrea Gaßmann (CSU) die Anfrage, wie die SWM das bisherige Reservierungssystem, sicher, zuverlässig und Bürgernah ausbauen will.

Darüber haben sich die Stadtwerke als Chefs der Münchner Bäderbetriebe in den Wintermonaten viele Gedanken gemacht, selbst wenn noch unklar ist „unter welchen Bedingungen und staatlichen Vorgaben zum Infektionsschutz die Freibadsaison 2022 stattfinden wird“.

Man will eine elektronische, personalisierte Reservierungspflicht, so die SWM: „Wir befinden uns in der Ausschreibungsphase.“ Konkrete Projekt-Anforderung an die Wettbewerber: „Im geplanten E-Ticketing wird der Preis bereits vorab bezahlt.“

Auch, weil die „Weitergabe der Reservierungen den Nutzungsbestimmungen widersprach“, und, „weil die Nutzerdaten zur Kontaktdatenverfolgung erhoben werden müssen.“

Wermutstropfen für Schwimmbegeisterte: Mit der Tarifänderung zum Januar steigt der Eintritt für die Freibäder auf 5,50 Euro, mit der Bäderkarte gibt es zehn Prozent Nachlass.

Die SWM erhöhte den Eintritt für Schwimmbäder und Saunen in München und führte auch ein neuer Tarif für flexibles Schwimmen anstatt Preise für Früh- und Spätschwimmer ein.

Quelle: www.hallo-muenchen.de