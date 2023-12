Tierpark Hellabrunn in München bleibt wegen Schnee-Chaos weiterhin geschlossen

Der Tierpark Hellabrunn in München bleibt bis auf weiteres geschlossen. Für Besucher besteht noch Gefahr auf den Wegen durch Schnee in den Bäumen.

Update: 05. Dezember

Tierpark Hellabrunn in München weiterhin geschlossen - Gefahr für Besucher durch Schnee in Bäumen

München – Der Tierpark Hellabrunn in München bleibt nach dem massiven Schnee und Winter-Wetter voraussichtlich bis Freitag geschlossen. Die Wege in dem Zoo können noch nicht vollständig für Besucher gesichert werden. Vor allem bestehe Gefahr von herunterfallenden Ästen und abbrechende Bäumen aufgrund der Schneelast, heißt es in einer Mitteilung.

„Die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher, aber natürlich auch für unsere Mitarbeitenden und unsere Tiere steht an erster Stelle. Die Schneemassen sind so gewaltig, dass es nach wie vor noch zu viele Gefahrenstellen wie Glatteis sowie Großäste, die aufgrund der Schnee- und Eislast herabbrechen könnten, auf den Wegen im Tierpark gibt“, erklärt Tierparkdirektor Rasem Baban am Dienstag.

Auf einer Fläche von 40 Hektar gibt es in Hellabrunn 15 Kilometer Besucherwege sowie rund 2300 – teilweise sehr alte - Bäume. Die Schließung vereinfache die weiteren und noch geplanten Räumungsarbeiten mit Hebebühne und anderer Großtechnik, die eine gewisse Bewegungsfreiheit auf den Wegen bedarf.

Alle Tieranlangen seien – soweit notwendig – entsprechend geräumt worden, sodass es für die Tiere in Hellabrunn keine Einschränkungen oder Gefahren gibt. So wurde beispielsweise auch der vereiste Wassergraben bei den Pelikanen aufgebrochen, damit die Vögel wieder Zugang zum Wasser haben.

Bei den Hellabrunner Flamingos, die aktuell aufgrund der Temperaturen unter null Grad im Tierhaus untergebracht sind, musste am Montag sogar die Münchner Feuerwehr anrücken und mithelfen.

Der Tierpark Hellabrunn werde noch einmal gesondert über den Öffnungs-Termin informieren.

Tierpark Hellabrunn in München wegen Schnee geschlossen – Warnung für Englischen Garten am Sonntag

Erstmeldung: 03. Dezember

München – Der Schnee und das Winter-Wetter legen den Hauptbahnhof und Flughafen in München lahm, aber auch mehrere Sehenswürdigkeiten in Bayern bleiben am Sonntag geschlossen.

Tierpark Hellabrunn am Sonntag geschlossen - Warnung wegen Schnee für Englischen Garten in München

Der Tierpark Hellabrunn bleibt nach der Schließung am Samstag auch am heutigen Sonntag wegen der aktuellen Extremwetterlage sowie der dadurch stark beeinträchtigten Verkehrswegesicherheit geschlossen.

Schlechte Nachrichten auch für alle Eislauf-Fans: Wegen dem massiven Schnee und den daraus folgenden Aufräumarbeiten bleibt das Prinzregentenstadion am Sonntag geschlossen.

Die Handwerksmesse in München hat nach einer Zwangspause wegen starken Schneefalls am Sonntag wieder für Besucher geöffnet. Einer Sprecherin zufolge gilt das neben der Heim+Handwerk auch für die Messe Food & Life. Der Eintritt war am Sonntag wegen der Umstände ausnahmsweise frei.

Auch das Winter-Tollwood auf der Theresienwiese ist am Sonntag wieder geöffnet.

In München ist der Schlosspark Nymphenburg aufgrund der hohen Schneebruchgefahr gesperrt, teilt die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen mit. Das Schloss ist jedoch regulär geöffnet.

Auch die Residenz München mit Cuvilliés-Theater und Schatzkammer ist wieder geöffnet.

Die Schlösserverwaltung warnt am Sonntag vor hoher Schneebruchgefahr im Englischen Garten und bittet darum, den Park, insbesondere die bewaldeten Bereiche, nicht zu betreten.

Sehenswürdigkeiten in Bayern - Infos zu Schloss Neuschwanstein, Linderhof und Insel Herrenchiemsee

In Linderhof sind das auf über 1000 Metern Höhe gelegene Schloss und der dortige Schlosspark vorerst nicht zugänglich. Die Insel Herrenchiemsee mit Schloss und Park kann ebenfalls nicht besichtigt werden.

In Schleißheim sind Schloss Lustheim und der Schlosspark nicht zugänglich, das Alte und Neue Schloss jedoch geöffnet.

In Schloss Neuschwanstein ist normaler Besucherbetrieb möglich.

