Schlimmer Unfall in München: Kind (7) von Steinstatue in Hotel erschlagen

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Wie die Münchner Polizei berichtet, ist eine Siebenjährige von einer Steinstatue erschlagen worden. © dpa/Lino Mirgeler

Ein 7-jähriges Mädchen ist von einer Steinstatue in einem Hotel in München erschlagen worden. Das Kind erlag auf dem Weg in ein Krankenhaus seinen Verletzungen.

Schrecklicher Unfall in München: Ein siebenjähriges Kind ist in einem Hotel in der Isarvorstadt von einer Steinstatue erschlagen worden. Das berichtet die Münchner Polizei.

Schlimmer Unfall in München: Kind wird von Steinstatue erschlagen - Vater musste Vorfall mit ansehen

Die Siebenjährige war mit ihrer Familie im Urlaub in München. Aus bisher ungeklärten Gründen fiel eine 200 Kilogramm schwere Steinstatue auf das Mädchen, während es sich im Innenhof des Hotels aufhielt. Dabei wurde das Kind lebensgefährlich verletzt.

Durch einen lauten Schrei des Mädchens wurden weitere Personen auf den Unfall aufmerksam. Sie verständigten den Notarzt und befreiten das Kind. Die Siebenjährige wurde daraufhin per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag.

+++ Callcenter-Betrug in München: Unbekannte erbeuten 25.000 Euro +++

Wie die italienische Zeitung Corriere della Sera berichtet, war der Vater zum Zeitpunkt des Unglücks ebenfalls im Innenhof des Hotels in München und musste den Vorfall mit ansehen. Die Familie aus dem Großraum Neapel verbrachte ihren Urlaub in der Stadt.

Das Kriminalfachdezernat 1 der Münchner Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.